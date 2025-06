Partono i centri estivi Uisp nell'Empolese

Un ricco programma di attività ludiche, sportive e laboratoriali. Escursioni sul territorio e giornate in piscina. Un’offerta diversificata, studiata in base alle diverse fasce d’età, per vivere tutti e tutte insieme un'estate all’insegna del divertimento e della socialità. Questo sono i centri estivi Uisp, che anche quest’anno tornano per animare i mesi estivi di ragazzi e ragazze, bambini e bambine. La programmazione è già partita e andrà avanti fino al 12 settembre prossimo. La possibilità di iscriversi rimarrà aperta ogni settimana: entro ogni giovedì per la settimana successiva.

All’interno dei centri estivi Uisp si alterneranno numerose discipline sportive. Dalle più classiche come calcio, tennis, pallavolo, basket, pallamano, palla avvelenata, danza, atletica leggera fino alle più moderne e innovative come scherma, hockey, pattinaggio, karate e molte altre. La collaborazione con strutture e associazioni sportive garantirà tanta varietà, ma non mancheranno laboratori manuali e teatrali.

Per i centri estivi del PalAramini, Infanzia Serravalle nel Comune di Empoli e Infanzia Torre nel Comune di Montelupo è prevista anche l'attività di lingua inglese: ”Full immersion nella lingua inglese” con un’insegnante qualificata che applicherà il programma educativo psicolinguistico Hocus&Lotus dell'Università La Sapienza di Roma.

E poi racconteremo storie, muovendoci, emozionandoci e divertendoci attraverso il teatro mimico-gestuale, canto e ballo e storytelling, per un'esperienza in lingua a 360 gradi. Faremo vivere momenti divertenti, sereni e di crescita a bambini e bambine grazie alle attività all’aperto e alle lezioni di pittura e collage, teatro e nuoto. Tutto il programma sarà arricchito dalle varie escursioni sul territorio.

Le attività verranno condotte da educatori ed educatrici qualificate e specializzate. Il gioco costituirà la base fondamentale di tutte le attività, in virtù del suo valore di aggregazione e collaborazione che porta a imparare divertendosi.

Per partecipare è necessario il certificato medico non agonistico sopra i 6 anni di età. Il costo - che rimane lo stesso degli ultimi anni - varia a seconda dei centri, della frequenza alla giornata interna o alla mezza giornata e della possibilità di presentare la certificazione Isee.

Per iscriversi è necessario compilare un modulo di iscrizione, presentare copia dei documenti dei genitori e portare la ricevuta del bonifico presso i nostri uffici in via Basilicata 23 a Empoli oppure inviare tutto alla mail empolivaldelsa@uisp.it.

Si possono trovare tutte le informazioni sui diversi centri estivi e i moduli da scaricare per l’iscrizione sul nostro sito www.uisp.it/empoli.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

