Sagra del Tartufo Scorzone Toscano, appuntamento a Montespertoli

È tutto pronto per la quarta edizione della Sagra del Tartufo Scorzone Toscano, che si svolgerà nei fine settimana del 14 e 15 giugno e del 21 e 22 giugno 2025 presso il Parco Urbano di Montespertoli. Un appuntamento atteso da appassionati di cucina e amanti del tartufo.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Valdelsa con il patrocinio del Comune di Montespertoli, propone un menù interamente dedicato al tartufo nero estivo, noto come “Scorzone”. Tra le proposte in cucina si trovano l’antipasto del tartufaio, i tagliolini al tartufo, le crespelle estive, la tartare di manzo aromatizzata, le uova al tegamino e la tagliata di manzo alla brace. Non mancheranno i dolci al tartufo bianco o nero, i cantuccini accompagnati dal vinsanto e una selezione di vini Chianti locali.

L’evento si svolgerà il sabato sera a partire dalle ore 19.30 e la domenica sia a pranzo, dalle ore 12.00, sia a cena, dalle ore 19.30.

La sagra rappresenta un’occasione non solo gastronomica ma anche culturale, legata alla valorizzazione del patrimonio tartufugeno locale. L’Associazione Tartufai, attiva dal 1992, si impegna da anni nella tutela e nella gestione delle tartufaie controllate e nella salvaguardia delle piante simbionti, contribuendo alla difesa del patrimonio naturale del territorio. Una delle missioni dell’Associazione è quella di tramandare queste risorse alle future generazioni di cercatori, attraverso attività di recupero e manutenzione dei terreni vocati alla produzione di tartufi.

È gradita la prenotazione contattando i numeri 338 2590854 (Marco) o 346 7845561 (Rolando).

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook: https://www.facebook.com/asstartufaivaldelsa

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa