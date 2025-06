Sorpreso a vendere cocaina, sequestrati oltre 400 grammi di droga

A Firenze, la polizia e la municipale hanno sequestrato 301 grammi di cocaina e 123 grammi di hashish durante un’operazione congiunta contro lo spaccio. Un uomo di 38 anni di origine albanese è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti lo hanno osservato mentre vendeva cocaina a un 49enne italiano, poi fermato e sanzionato. Nella sua abitazione sono stati trovati droga, denaro contante, bilancini e materiale per il confezionamento.

Durante il controllo, un altro uomo albanese di 29 anni è fuggito tentando di disfarsi di hashish, ma è stato raggiunto e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per detenzione di droga.

