Mister Spalletti nella 'sua' Avane: cori e affetto per l'ex ct

Luciano Spalletti, a poco più di ventiquattro ore dall'addio alla Nazionale, è tornato a Empoli e ha fatto un saluto alla 'sua' Avane. L'ex ct azzurro, esonerato dal presidente Gravina in un modo che ha lasciato di stucco tutto il calcio, ha presenziato alla tradizionale cena calcistica di fine anno dell'ASD Avane.

Spalletti, che a questo appuntamento non manca mai, è tornato ed è stato accolto dal calorosissimo abbraccio del suo pubblico e dalla canzone 'Ricominciamo'. Si è seduto a tavola per mangiare ma è stato 'sommerso' dall'affetto dei ragazzi e della gente, in mezzo a selfie e autografi.

Microfono in mano, Spalletti ha elogiato la società Avane e ha ricordato quando era lui a vestirne la maglia, inoltre si è soffermato anche sul ricordo del fratello Marcello Spalletti, prematuramente scomparso. Una serata di grande affetto nonostante il brutto momento vissuto in Nazionale da Spalletti, il cui addio (specie per i modi) ha fatto storcere il naso a molti.

(foto gonews.it)

