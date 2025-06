Treni turistici, Fs annuncia nuovi collegamenti con la Toscana

L’offerta di FS Treni Turistici Italiani, la società del Gruppo FS dedicata al turismo ferroviario, si amplia con nuove destinazioni in partenza, questo autunno, da Roma verso l’Umbria, la Toscana e il Piemonte.

Gli itinerari sono pensati per chi desidera vivere un'esperienza di viaggio slow, sostenibile e confortevole, a bordo di convogli completamente rinnovati, attraversando la natura e raggiungendo mete ricche di cultura e tradizione enogastronomica. L’offerta autunnale di FS TTI è già in vendita, permettendo a viaggiatori, gruppi e operatori turistici di programmare con anticipo un viaggio alla scoperta dell’Italia, attraverso un modo nuovo di viaggiare.

Dal mese di settembre sarà possibile partire da Roma verso Siena a bordo dell’Espresso Val d'Orcia, attivo ogni sabato e domenica dal 6 settembre al 1° dicembre. Il treno partirà da Roma Termini alle 7:42 e fermerà in alcune delle località più caratteristiche della costa maremmana e dell’entroterra toscano, come Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Monte Amiata, Torrenieri Montalcino e Asciano, con arrivo previsto a Siena alle 13:20. I viaggi prevedono andata e ritorno nella stessa giornata, offrendo la possibilità di esplorare in tutta comodità la Val d'Orcia e i borghi storici della Toscana.

Sempre da Roma Termini, a partire dal 19 ottobre e fino al 28 novembre, prenderà il via l’Espresso Langhe-Monferrato, pensato per accompagnare i passeggeri ad Alba in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Il treno partirà ogni venerdì sera alle 19:57, con fermate ad Acqui Terme, Nizza Monferrato e Asti, per arrivare ad Alba il sabato mattina alle 10:35. Il ritorno è previsto la domenica, con partenza da Alba alle 18:20, offrendo un intero weekend immersi nell’atmosfera autunnale delle Langhe.

L’Espresso Assisi sarà attivo tutte le domeniche dal 5 ottobre al 7 dicembre, per un viaggio tra Umbria e Toscana che accompagnerà i passeggeri alla scoperta di alcune delle località più affascinanti e spirituali del centro Italia, con arrivo ad Arezzo.

I biglietti per tutti gli itinerari sono acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e tramite i canali di vendita Trenitalia. Per rendere il viaggio ancora più conveniente, sono attive promozioni dedicate: TTI Special, con uno sconto del 25% per chi acquista entro le 48 ore dalla partenza, e TTI Gruppi, riservata a comitive di almeno dieci persone. Maggiori informazioni sui servizi sono disponibili sul sito.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio stampa