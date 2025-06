Use Rosa Scotti, ufficiale l'arrivo di Sophia Lussignoli

Una giovane play per l’Use Rosa Scotti. Sophia Lussignoli, classe 2005, alta 177 centimetri, è una nuova giocatrice biancorossa. Arriva da due stagioni nella Foxes Giussano, campionato di serie A2, ed è stata quindi avversaria delle biancorosse nell’ultimo campionato creando non pochi problemi alla difesa biancorossa visto che, nonostante la doppia vittoria empolese, ha messo 17 punti all’andata e 19 nel match di ritorno al Pala Sammontana.

Playmaker veloce e talentuosa, ha iniziato a giocare ad Albino dove è rimasta tre anni prima di passare a Bergamo e poi, come detto, a Giussano. Per lei, nonostante la giovane età, anche soddisfazioni azzurre visto che è stata protagonista ai campionati europei con la nazionale Under 18 nel 2023 dove si è distinta per aver giocato una media di 22 minuti con 7.7 punti a partita ed ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati Europei Under 20 di Vilnius, in Lituania, nel 2024.

Playmaker veloce e talentuosa, classe 2005, arriva ora a Empoli con l’obiettivo di proseguire nel suo percorso di crescita. Nella politica di valorizzazione dei giovani che la Scotti sta portando avanti da tempo, Lussignoli è senza dubbio un profilo perfetto, una ragazza sulla quale staff tecnico e società credono molto.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa