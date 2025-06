Vandali manomettono i dispositivi di sicurezza del bus, corsa saltata sul Litorale

At- autolinee toscane informa di aver dato mandato ai propri uffici legali di valutare la sussistenza degli elementi per denunciare per danni e interruzione di pubblico servizio le persone che manomettendo un bus at ne hanno messo a rischio la sicurezza per l’autista e gli altri clienti e lo hanno costretto a interrompere la corsa di servizio pubblico.

A tal fine at-autolinee toscane ricorda che a bordo dei propri mezzi esiste un sistema di videosorveglianza che riprende e registra le immagini all’interno del bus e nelle immediate vicinanze esterne. Tali immagini sono a disposizione delle istituzioni e autorità preposte che ne fanno richiesta.

Questi i fatti: martedì 10 giugno 2025 attorno alle ore 18,57 il bus della Linea 010 tratta Calambrone – Tirrenia ha dovuto arrestare la propria corsa e il proprio servizio pubblico all'altezza della fermata denominata "Tirreno Americani 2" perché alcune persone all’interno del mezzo avevano manomesso i dispositivi di sicurezza interni che consentono alle porte del mezzo di essere aperte in caso di emergenza. Essendo il bus pieno di moltissimi clienti l’autista ha cercato di ripristinare il dispositivo di sicurezza ma inutilmente. Non potendo viaggiare in una situazione di rischio potenziale per se’ e per i tanti clienti, l’autista si vedeva costretto a interrompere la corsa e il servizio pubblico.

Tale corsa poteva riprendere solo dopo molto tempo grazie all’arrivo di un bus sostitutivo dal deposito di Sesta Porta a Pisa.

I tanti clienti, nel frattempo, hanno proseguito il proprio viaggio grazie ai numerosi bus messi a disposizione appositamente da at con corse-bis da Tirrenia a Pisa per non lasciare nessuna persona a terra senza servizio pubblico.

Fonte: Autolinee Toscane