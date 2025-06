Volontariato, oltre 60 giovani a Fucecchio fanno 'Strade di volontà'

Sono 21 maggiorenni e 43 minorenni, per un totale di 64, i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato alla formazione del progetto “Strade di volontà”, il percorso di continuità educativa promosso dal Servizio Informagiovani del Comune di Fucecchio e rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

Durante il periodo estivo i ragazzi coinvolti nel progetto entreranno come volontari all'interno di servizi ed associazioni del territorio per vivere un’esperienza di maturazione personale. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e alla generosa disponibilità delle realtà associative, quest'anno è stato possibile incrementare il numero dell'offerta di posti, sia per i minorenni che per i maggiorenni.

“Un progetto che permettere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di prendere consapevolezza di valori fondamentali quali la cittadinanza, la partecipazione e il rispetto per il prossimo – spiega la sindaca Emma Donnini -. E per questo ringrazio tutte le associazioni e i servizi coinvolti, che daranno ai nostri giovani la possibilità di crescere attraverso la cura per gli altri e la partecipazione alla vita della propria comunità”.

I giovani potranno misurarsi con le diverse attività svolte all'interno delle iniziative e dei servizi proposti dalle associazioni aderenti al progetto, ovvero G.S. Folgore, Pubblica Assistenza, Scuola in Natura, Pro Loco, Semplicemente, Movimento Shalom, Oratorio Santa Maria delle Vedute, Hurria, Jumping e Albero Fatato. I partecipanti avranno quindi la possibilità di sentirsi parte attiva, ad esempio, durante i centri estivi dedicati ai bambini, nelle attività educative e di gioco legate allo sport, o ancora nel riordino delle merci del magazzino solidale, nell'accoglienza e nel prendersi cura dei bambini Saharawi, nel soccorso sociale e nelle attività culturali e nell'infiorata. A ciascuno sarà riconosciuto un contributo per il suo impegno.

“Un tema sul quale abbiamo trovato una profonda intesa con il Comune di Fucecchio – conclude Giovanni Urti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato -, motivo per cui siamo particolarmente felici di sostenere questo percorso volto alla crescita e alla maturazione personale dei ragazzi”.

La finalità principale del progetto è infatti quella di prevenire la dispersione scolastica e favorire nei giovani lo sviluppo di competenze trasversali, la conoscenza delle istituzioni e delle attività svolte dal tessuto associativo locale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

