A Empoli variazione bilancio da 13 milioni, PD: "Opere, scuole, cultura e riqualificazione"

Una manovra economica importante quella approvata ieri dal Consiglio comunale di Empoli: si tratta di una variazione di bilancio da 13 milioni di euro, di cui 2,9 milioni per la spesa corrente e oltre 11 milioni in investimenti, sostenuti principalmente grazie all’avanzo di amministrazione del 2024.

Ad esprimere piena condivisione per la delibera è stata Sara Fluvi (Pd), presidente della commissione bilancio, che dichiara a nome della maggioranza: «La gestione virtuosa delle finanze pubbliche consentEoggi di investire in modo significativo in 7a. Esiste un filo conduttore importante, che segue il governo di questa Giunta, ovvero l’attenzione alle frazioni. In questa delibera vediamo numerosi interventi sulle frazioni, molti dei quali già inseriti nel “Piano delle frazioni e dei quartieri”, nel dettaglio:

• L’avvio del progetto Urp diffuso a Villanuova e Monterappoli (150mila euro).

• Il finanziamento per l’ampliamento del cimitero di Fontanella.

• 200mila euro per la manutenzione dei piccoli campi sportivi.

• 180mila euro per il rifacimento di tre aree gioco.

• 600mila euro destinati alle manutenzioni stradali.

• 100mila euro per nuovi interventi di pubblica illuminazione.

Si tratta – conclude Fluvi – di piccoli ma significativi interventi, che migliorano la qualità della vita dei cittadini e danno seguito agli impegni presi in campagna elettorale».

Anche la consigliera Cristina Marconi, del gruppo AMS, ha preso parola durante la seduta, sottolineando un passaggio chiave: la prima variazione al “Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027” :«Si tratta di un aggiornamento fondamentale – ha detto – per adeguare la programmazione alle nuove risorse acquisite e alle esigenze concrete del territorio. L’approccio attento e proattivo dell’amministrazione è capace di trasformare le opportunità in progetti reali per la comunità. Nel dettaglio-aggiunge- sono 13 gli interventi compresi nella variazione, tra nuove progettualità e aggiornamenti di opere già previste» Anche Viola Rovai, capogruppo del Pd, è intervenuta sul “Piano delle alienazioni”, citando il trasferimento della nuova sede della PM e la dismissione della ex sede in via Cavour :«Questa operazione rappresenta una scelta coerente con il programma di mandato del sindaco Mantellassi, che prevede un importante piano di efficientamento del patrimonio comunale, ovvero valorizzare un immobile strategico come quello della stazione e al tempo stesso alienare un edificio obsoleto, che genera costi di manutenzione e non è più funzionale”

Il gruppo di maggioranza, appresa la notizia del rogo, che ha gravemente danneggiato la sede del centro Re.So, ha espresso solidarietà a tutta l’associazione: «Re.so è un punto di riferimento per il recupero sociale e la solidarietà nella nostra comunità. La nostra profonda vicinanza va alle operatrici, agli operatori e a tutte le persone che quotidianamente animano il centro, con professionalità e umanità».

I CAPIGRUPPI

Viola Rovai (Pd)

Giulia Terreni (Questa è Empoli)

Marco Dicuio (Avs)

Iacopo Periti (AMS)

