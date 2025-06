A Montespertoli torna 'A Veglia sulle Aie'

Dal 18 luglio al 19 agosto 2025 torna “A Veglia sulle Aie”, il calendario estivo promosso dal Comune di Montespertoli e patrocinato dalla Regione Toscana, che ogni anno invita cittadini, visitatori e famiglie a riscoprire il territorio attraverso il calore delle aie contadine, trasformate in spazi di incontro, cultura e buon vivere.

L’edizione 2025 coinvolge nove aziende agricole del territorio che, a rotazione, apriranno le loro porte per ospitare serate ricche di atmosfera. Ci saranno l’Enoteca I Lecci, il Podere Ribaldaccio, Le Fonti a San Giorgio, l’Azienda Agricola Ammirabile, Podere Guiducci con l’Agricampeggio Osteria del Cipollatico (che ritorna dopo anni di assenza), la Tenuta Moriano e, per la prima volta, anche la Tenuta Barbadoro e il Podere San Michelino, nuove realtà che si uniscono con entusiasmo al progetto, portando la propria esperienza e accoglienza familiare.

L’inaugurazione dell’edizione 2025 è in programma per mercoledì 18 luglio all’Enoteca I Lecci, presso il Centro per la Cultura del Vino “I Lecci”. La serata, realizzata in collaborazione con la Pro Loco Montespertoli, prevede una cena conviviale e musica dal vivo, per dare ufficialmente il via alla rassegna in un clima di festa e condivisione.

“Da quindici anni questa iniziativa coinvolge tutto il territorio di Montespertoli, con l’obiettivo di farlo scoprire e vivere sia ai turisti che ai cittadini. Rappresenta al meglio l’anima del nostro paese: una comunità capace di fare rete, di valorizzare le proprie risorse con creatività e spirito di condivisione.” dichiarano il Sindaco Alessio Mugnaini e l’Assessora alla Cultura Alessandra De Toffoli.

“Un programma ricco di eventi e iniziative che coinvolge le associazioni del territorio e molte altre realtà. Quest’anno si intreccerà anche con MOMU, Montespertoli Musica: nel programma troverete indicazioni su come partecipare sia a un concerto che a una veglia.” aggiunge Francesco Giorgi, dell’Associazione Mascarà – Teatro popolare d’arte.

In ciascuna di queste realtà, immerse nel paesaggio rurale montespertolese, si alterneranno degustazioni di vini e prodotti locali, passeggiate tra vigne e oliveti, laboratori, racconti, spettacoli, attività per bambini e momenti di autentica socialità.

“A Veglia sulle Aie” è molto più di una semplice rassegna: è un progetto che nasce dal desiderio di recuperare e rinnovare il valore delle veglie di una volta, quelle serate d’estate trascorse all’aperto, tra vicini di casa, amici e parenti, a raccontarsi storie, suonare, mangiare qualcosa insieme e godersi il fresco della sera. Oggi, quelle stesse aie diventano luoghi dove la comunità si ritrova e si racconta, coinvolgendo agricoltori, artisti, artigiani e cittadini in un percorso che unisce cultura e territorio.

Il calendario completo dell’edizione 2025 di A Veglia sulle Aie, con le aziende partecipanti e i relativi periodi di svolgimento:

• 18 al 24 giugno – Enoteca I Lecci (inaugurazione presso il Centro per la Cultura del Vino "I Lecci" in collaborazione con la Pro Loco Montespertoli)

• 25 giugno al 1 luglio – Podere Ribaldaccio

• 2-8 luglio – Le Fonti a San Giorgio

• 9-15 luglio – Azienda Agricola Ammirabile

• 16-22 luglio – Podere San Michelino

• 23-29 luglio – Podere Guiducci Agricampeggio Osteria del Cipollatico

• 30 luglio - 5 agosto – Tenuta Moriano

• 6-12 agosto – Tenuta Barbadoro (nuova partecipante dell’edizione 2025)

• 13-19 agosto - Agriturismo Manetti

Le veglie si svolgeranno ogni sera con programmi diversi a seconda dell’azienda ospitante, tra degustazioni, musica, laboratori, spettacoli e momenti dedicati alla scoperta del paesaggio e delle tradizioni locali. Il programma completo, con orari, attività e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione: www.vegliedimontespertoli.it

Per ulteriori informazioni Facebook e Instagram: @comunemontespertoli | @avegliasulleaie

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa