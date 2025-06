L’Aia in Festa 2025: a San Miniato le eccellenze enogastronomiche celebrano i territori

Torna il tanto atteso appuntamento con il gusto, i sapori autentici e le eccellenze enogastronomiche dei territori: il 29 giugno a San Miniato si apriranno le porte de L’Aia in Festa, edizione 2025.

Quest’anno i produttori che parteciperanno all’evento promosso dallo chef Daniele Fagiolini, anima e mente dell’Antico Ristoro Le Colombaie, saranno ben ventisei, andando a superare tutte le precedenti edizioni. Il parco verde dell’Antico Ristoro Le Colombaie sarà allestito per accogliere i visitatori in un’atmosfera incantevole: ogni azienda disporrà di una propria postazione dedicata, dove metterà in degustazione i migliori prodotti. Inoltre, tavoli, sedute e zone relax offriranno momenti di piacevole sosta e convivialità, proprio come in una moderna aia contadina.

L’Aia in Festa si conferma un vero festival del gusto che, come nelle passate edizioni, vuole celebrare tradizioni secolari oltre a saperi e sapori autentici: un tour libero e diffuso nell’ettaro di prato all’inglese che farà da cornice a prelibatezze uniche. Tra le pietanze in assaggio ci saranno testaroli e panigacci della Lunigiana, trippa e lampredotto di Firenze, pecorini a latte crudo della Maremma, pregiati salumi toscani, polenta con il ragù e farro della Garfagnana, le chiocciole e naturalmente vini, di tre rinomate cantine toscane, la birra artigianale, i liquori artigianali toscani, gelato artigianale e tanti altri prodotti tutti da gustare.

"L’Aia in Festa anche quest’anno vuole essere un tributo- sottolinea Daniele Fagiolini, chef e curatore dell'evento- alle produzioni di eccellenza che tanti scrupolosi produttori, allevatori e custodi di antichi saperi portano avanti con passione e dedizione. L'obiettivo è celebrare le radici culinarie del nostro Paese e offrire un'esperienza unica, immersa nel gusto ai visitatori. Protagonista indiscusso è il territorio toscano, con le sue mille tipicità, ma quest’anno siamo usciti dai confini regionali e ospiteremo anche un’azienda torinese”.

La manifestazione è l’occasione per assaporare il meglio dei prodotti locali interpretati attraverso ricette semplici, di una volta, e riscoprire così le tradizioni enogastronomiche dei territori.

L’appuntamento con L’Aia in Festa 2025 è per domenica 29 giugno, a partire dalle 19, nel parco dell’Antico Ristoro Le Colombaie in via Giuseppe Montanelli, 22 a San Miniato (PI).

I produttori presenti a l’Aia in festa-edizione 2025

Terre di Lucchesia (Lucca) – miele e farro

I Seminanti (San Miniato) – pane e pizza con grani antichi

Mediterranea Belfiore (Cecina) – conserve bio, sott’oli e passate

Saba Formaggi (Massa Marittima) – formaggi freschi, stagionati e ricotta

Il Forno in Canora (Casola in Lunigiana) – Marocca, pane di castagne e patate

Pastificio La Castellana (San Miniato) – pasta fresca

Testarolando (Pontremoli) – testarolo della Lunigiana

Panigacci della Lunigiana (Lunigiana) – tradizione da assaporare

Trippaio di Gavinana (Firenze) – panino con lampredotto e specialità tradizionali

Magazzini Paolo (Petrognola) – polenta “otto file” della Garfagnana

L’Antica Norcineria (Ghivizzano) – salumi tipici

Villa Petriolo (Cerreto Guidi) – salumi da filiera interna

Macelleria Falaschi (San Miniato) – salumi d’eccellenza

Arcenni (Capannoli) – chiocciole

Sloow Beans (Lucca) – legumi pregiati e biodiversi

Vacchetta (Santa Croce sull’Arno) – amaretto

Gelateria De’ Coltelli (Pisa) – gelato artigianale

Gelateria Della Passera (Firenze) – gelato d’autore

Tenuta La Macchia (Montescudaio) – vino

I Giusti & Zanza (Fauglia) – vino

Villa Sardini (Pieve Santo Stefano) – vino

Vapori di Birra (Sasso Pisano) – birra artigianale prodotta con energia geotermica

Acqua di Toscana (Pistoia) – acqua minerale di qualità

Liquori Morelli (Forcoli) – liquori artigianali

Diba 70 (San Gimignano) – caffè da piantagioni proprie in Honduras

MoleCola (Torino) – la cola 100% italiana

Per info www.lecolombaiesanminiato.it/aia-in-festa

