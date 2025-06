Arte e natura si fondono, nel bosco di Pinete arriva 'Imboscata'

Riappropriarsi dei boschi e tornare a viverli attraverso l'arte. In quest'ottica nasce “Imboscata”, mostra di arte contemporanea che dal 15 giugno al 13 luglio sarà allestita presso il bosco di Pinete, in via Pesciatina 20/22. La mostra, realizzata in collaborazione con le associazioni Comitato Francigena Galleno e Mi Chiamo Viscardo, con il patrocinio del Comune di Fucecchio ed il supporto della Sezione Soci Coop di Fucecchio e della Regione Toscana, è giunta alla terza edizione e nasce da un progetto ideato nel 2021 dagli artisti Shilha Cintelli, Rachel Morellet, Eva Sauer ed Enrico Vezzi.

“Con questa mostra abbiamo un duplice obiettivo – spiegano i curatori –: da un lato far vivere ai visitatori un'esperienza diversa di fruizione dell'arte contemporanea, dall'altro lasciare agli artisti la piena libertà di poter sperimentare. Una mostra pensata per tendere "agguati" allo spettatore, attraverso la collocazione delle opere in situazioni inedite che entrino in dialogo con lo spazio naturalistico. Un progetto espositivo che aspira a promuovere una diversa modalità di fruizione dell'arte contemporanea e dell'ambiente boschivo ed a sensibilizzare pubblici di ogni età ad un corretto rapporto di interscambio tra arte, uomo e natura, alla luce di una visione olistica, rispettosa ed ecologica”.

L'inaugurazione, in programma domenica 15 giugno dalle ore 15:30 alle 21, vedrà anche le performance degli artisti Kinkaleri e Aldo Thomas. Saranno esposte le opere di molti artisti contemporanei tra cui Viron Erol Vert, Stefano Boccalini, Lori Lako, Pantani-Surace, Pierluigi Calignano, Vittorio Cavallini, Fabrizio Prevedello, Helena Hladilovà, Raffaele Di Vaia e Anouk Chambaz.

“Questa amministrazione, come da programma di mandato, vuole assolutamente riappropriarsi dei nostri boschi – prosegue l'assessore alla cultura Alberto Cafaro -, sia attraverso politiche volte al controllo e alla sicurezza delle Cerbaie, sia attraverso l'arte e la cultura. Si tratta di un'iniziativa sperimentale in cui crediamo molto e che pensiamo possa essere uno strumento utile per dare nuova vita ad alcune aree, come quelle boschive, che molti ritengono marginali, ma all'interno di una comunità possono e devono tornare ad essere centrali”.

La mostra resterà visitabile fino al 13 luglio e successivamente sarà possibile visitarla su appuntamento contattando i numeri 349 8735713 e 348 8029817.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa