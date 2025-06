Attività estive a Mura per il Gelsomino Ranch

Anche quest'anno l'Associazione sportiva GELSOMINO RANCH, presidio importante per Montaione quando si parla di equitazione e quindi di cavalli, promuoverà le settimane verdi per permettere a bambini e ragazzi di avvicinarsi a questo mondo. Il Gelsomino Ranch si trova a Mura e si occupa di allietare i soggiorni dei turisti presenti sul nostro territorio promuovendo passeggiate a cavallo, corsi per bambini e ragazzi con una full immersion nella vita del Ranch e tanta socialità visto lo spirito di Emanuele Rossi, fac totum dell'Associazione.

Le settimane verdi si svolgeranno in 3 periodi: - Dal 23 al 27 giugno - Dal 30 giugno a14 Luglio - Stage speciale dal 7 al 11 luglio Per celebrare i 26 anni di attività dell'Associazione e di avventure, propongono anche YOGA E EQUILIBRIO per i piccoli cavalieri e amazzoni. Per imparare ad ascoltare it proprio corpo, per migliorare la postura e l'armonia in sella. Come detto in precedenza, i bambini e ragazzi the decideranno di partecipare alle settimane verdi, acquisiranno in pieno non solo la capacita di poter cavalcare n cavallo ma di svolgere attività varie nella natura, partecipare a laboratori creativi, imparare a curare e conoscere it cavallo, giocare e stare all'aria aperta, assicurando divertimento e socialità.

Notizie correlate