Cade nel torrente mentre fa una passeggiata col nipote

Una donna è caduta mentre stava passeggiando col nipote. È finita nel Borro di Rimaggio a Bagno a Ripoli, verso le 12 di oggi, giovedì 12 giugno. La donna si è infortunata.

Raggiunta la zona i Vigili del fuoco di Pontassieve, con il personale sanitario e il personale del Soccorso Alpino, hanno trovato la donna, che una volta immobilizzata è stata posizionata su una barella toboga.

L’insieme dei soccorritori ha poi trasportato in una zona idonea al recupero con verricello da parte dell’elicottero regionale Pegaso 1 per il successivo trasferimento in ospedale per il successivo trasferimento in ospedale.