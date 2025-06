Crollo scala a San Miniato, Confcommercio: "Garantire riapertura in sicurezza il prima possibile"

“Esprimiamo la più totale vicinanza alle attività, ai cittadini e alle famiglie che stanno subendo fortissimi disagi per il cedimento di via IV Novembre e ringraziamo tutti coloro che si stanno prodigando per assicurare il pieno ripristino della normalità per tutte le persone costrette a lasciare le loro abitazioni e le loro attività”. Sono le parole piene di preoccupazione del presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori dopo lo smottamento che ha coinvolto attività commerciali e abitazioni nel cuore del centro storico.

“Siamo a disposizione di tutte le attività coinvolte in questo difficile momento e siamo pronti a fornire tutta l'assistenza e il supporto possibile. La priorità in questo momento è il ripristino delle strutture danneggiate. Ringraziamo il Comune per essersi attivato tempestivamente e invitiamo tutti gli attori coinvolti a prodigarsi con il massimo sforzo e con ogni mezzo a disposizione per garantire interventi tempestivi e la riapertura delle attività in piena sicurezza”.

“È inoltre altrettanto indispensabile che vengano predisposti gli opportuni ristori per le attività che a causa della prolungata chiusura stanno subendo notevoli disagi” afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli . “Chi ha causato il danno dovrà occuparsi di risarcire imprenditori e cittadini e monitoreremo costantemente la situazione per assicurarci che ciò avvenga. Fermo restando che prioritaria è la sicurezza, ad essere danneggiate senza alcuna minima responsabilità sono ancora le imprese, che devono essere messe nelle condizioni di poter lavorare in tempi celerissimi, in un contesto oggettivamente già difficile per San Miniato, vista la frana al parcheggio del Cencione e i lavori in centro storico”.

Fonte: Confcommercio Pisa

