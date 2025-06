Dalla partnership tra Ethic Concept Living e Gruppo Valiani a San Miniato nasce Valiani Outdoor & Living

Una nuova collaborazione che unisce competenze, professionalità e visione imprenditoriale. Dalla sinergia tra lo storico gruppo imprenditoriale con sede a Santa Croce sull'Arno Gruppo Valiani ed Ethic Concept Living, società specializzata nel design e arredo d'interni guidata dalla giovane imprenditrice Jessica Ceccarelli, siglano una partnership che dà vita al nuovo showroom Valiani Outdoor&Living, dedicato all’arredo e alle soluzioni per spazi esterni, destinato a diventare un punto di riferimento per il mondo dell’outdoor living.

Presenti al taglio del nastro in Viale Marconi 35/D a San Miniato Basso. il direttore generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, il consulente del Presidente della Regione Toscana Vittorio Gabbanini ed il coordinatore sindacale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

“Un progetto che rappresenta un'ulteriore evoluzione per la nostra società” dichiara il Gruppo Valiani Outdoor&Living “La nostra realtà nasce come azienda specializzata in teloni pvc per il settore automotive, ampliandosi poi con la produzione di teli industriali e passando poi dalla produzione alla vendita diretta di tende da sole, pergole bioclimatiche, gazebi, pensiline e molto altro: ogni proposta è pensata per valorizzare gli spazi esterni e migliorare la qualità della vita all’aria aperta. La partnership con una realtà come Ethic Concept Living, società di design e arredo d’interni, mira ad offrire un servizio completo che copra a 360° gradi le esigenze del cliente finale, andando ad integrare il mondo outdoor con quello indoor”.

“Questa partnership è la conferma che da realtà imprenditoriali serie e professionali possono nascere progetti ambiziosi, capaci di valorizzare e arricchire il tessuto economico del territorio” i complimenti del direttore Generale Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Ethic Concept Living, a cui nel 2023 abbiamo conferito il Premio Giovani Imprenditori Confcommercio, si conferma una realtà dinamica e in crescita, pronta ad affrontare nuove sfide con la necessaria determinazione”.

"Si allarga l'attività di Ethic Concept Living a San Miniato Basso in viale Marconi, grazie ad una joint venture col gruppo Valiani di Santa Croce - dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. La vendita riguarderà non solo interni di arredo casa ma anche strutture per esterni. Complimenti a Jessica Ceccarelli per l'attività di questi primi quattro anni e al gruppo Valiani Outdoor & Living che mette un piede anche nel nostro Comune".

“Vedere una realtà imprenditoriale come quella di Jessica Ceccarelli crescere così tanto in poco tempo — da giovane realtà nata nel dicembre 2021 — e ora protagonista di una partnership con una realtà affermata sul territorio che sta raggiungendo risultati così importanti, non può che essere motivo di grande soddisfazione. È l'ulteriore dimostrazione che il tessuto commerciale di San Miniato Basso è composto da imprenditori di valore” afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza .

Fonte: Confcommercio Pisa

