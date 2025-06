"Tra Empoli e Montelupo Fiorentino regna il degrado". Lo sfogo dei residenti

Buche profonde, banchine pericolanti, vegetazione fuori controllo e un senso diffuso di abbandono.

È la situazione che decine di residenti denunciano da tempo lungo la zona al confine tra Empoli e Montelupo Fiorentino, in particolare in via Viaccia e nelle strade vicinali che da essa si diramano: via di Mezzo, via di Prunecchio e via Caprilli (già via Serpa).

A preoccupare gli abitanti – si legge in una segnalazione inviata a gonews.it dagli abitanti di via Viaccia – non è solo lo stato fatiscente dell’asfalto, segnato da buche e crepe e in alcuni tratti prossimo al cedimento, ma anche le condizioni generali dell’ambiente circostante. Le banchine laterali, secondo quanto segnalato, sono instabili e impraticabili, creando pericoli concreti per chiunque debba camminare o fermarsi a bordo carreggiata. I fossi e gli argini risultano completamente ostruiti dalla vegetazione cresciuta oltre i due metri e da detriti e rifiuti accumulati nel tempo.

“Questa situazione compromette seriamente la visibilità, rendendo ancora più rischioso il transito di auto, biciclette e pedoni, specie nelle ore serali” denunciano i residenti, che lamentano anche un peggioramento del contesto igienico-sanitario. “Proliferano zanzare, insetti e piccoli animali che trovano rifugio nell’erba alta e nell’incuria. Non si tratta – sottolineano – di un episodio isolato, ma di una condizione cronica che si estende a tutta la zona tra i due comuni”.

Nel mirino finiscono i sindaci Alessio Mantellassi e Simone Londi, e il presidente del Consorzio, Paolo Masetti, accusati di aver ignorato a lungo il problema. Nonostante le numerose segnalazioni ufficiali inviate nel corso degli anni ai Comuni di Empoli e Montelupo Fiorentino e al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, sembra che non sia arrivata nessuna risposta concreta.

“Continuiamo a pagare tasse comunali e consortili senza ricevere alcun servizio di manutenzione o sicurezza minima – si sfogano gli autori della segnalazione –. Chiediamo un intervento urgente a partire da via Viaccia, con il ripristino del fondo stradale, la messa in sicurezza delle banchine e la pulizia dei fossi. Necessari anche una falciatura immediata e l’avvio di un piano strutturato di manutenzione periodica, con tempi chiari e comunicati alla cittadinanza, affinché questa situazione non si ripresenti”.

“È una vergogna che va avanti da troppo tempo – concludono – e che ora deve emergere anche a livello pubblico. Siamo pronti a fornire prove fotografiche, testimonianze e ogni ulteriore dettaglio utile. La sicurezza e la dignità dei cittadini non possono più essere ignorate”.

