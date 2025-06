Empoli Street Food Festival per salutare il passaggio della 1000 Miglia

Si aggiunge anche il BOF International Street Food Festival in Piazza Antonio Gramsci ad Empoli, dal 20 al 22 giugno, per salutare il passaggio della prestigiosa 1000 Miglia e impreziosire con gusto e sapori il programma di Empoli Classic Passione & Motori. Tre giorni di festa, con ingresso gratuito e il patrocinio del municipio locale, per abbinare alla buona gastronomia in formato truck food della grande tradizione culinaria italiana ed estera una serie di iniziative di intrattenimento per il divertimento di grandi e piccini. Una formula vincente che ha fatto breccia da tempo tra il pubblico. Dalle specialità siciliane e romane ai mitici arrosticini abruzzesi. Ma anche pulled pork, pesce fritto, hamburger di ogni tipo, paella, wrapn e l’angolo della dolcezza con crepes e churritos.

Una carovana in festa, con apertura serale dei truck food dalle ore 18 mentre il sabato e la domenica c’è pure l’opzione pranzo, nel centro di Empoli che punta forte anche sull’intrattenimento. Bancarelle, area giochi per bambini, birreria, enoteca e grandi spettacoli dal vivo. Si parte il 20 giugno, dalle 21.30, con gli immortali capolavori di Vasco Rossi portati sul palco dalla tribute band ‘Il Resto della Ciurma’. Il giorno dopo, un salto all’indietro nel tempo per rispolverare la magia dei leggendari anni ’90 con lo show ‘What is Love 90s’. Domenica 22, dalle 19 in poi, full immersion ad alto voltaggio con l’Emporium Rock Fest che vedrà cinque band protagoniste fino a tarda ora.

Un appuntamento imperdibile, capace di mettere davvero tutti d’accordo, che continua a raccogliere consensi in ogni angolo d’Italia per la qualità della sua proposta e gli straordinari numeri di presenze (info 339.8462889/349.8770299 – bof.streetfood@gmail.com – Social: Bof Street Food – Web www.bofstreetfood.com).

Fonte: Ufficio Stampa BOF Eventi