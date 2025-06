Frane, cantieri e disagi: Forza Italia San Miniato all’attacco : "Inettitudine della giunta"

"Ieri sera, mercoledì 11 giugno, abbiamo assistito alla Consulta Cittadina di San Miniato avente all’ordine del giorno lo stato dell’arte del maxi-cantiere del centro storico e le molteplici criticità di natura geologica di cui da sempre soffre il colle.

Come consuetudine per questa amministrazione, rappresentata dal solo assessore Greco in quanto il Sindaco Giglioli non ha avuto neanche il rispetto di presenziare ed altri due esponenti della maggioranza, che pur presenti, hanno preferito confondersi con la platea, le posizioni espresse sono state ondivaghe in un patetico tentativo di incontrare il consenso dell’assemblea e di strumentalizzare il volere della cittadinanza presente.

Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato non può non rilevare l’assoluta mancanza di organizzazione logistica e temporale del cantiere senza minimamente porre in rilievo i disagi cagionati a residenti ed operatori economici ma privilegiando eventi di nicchia come “La Luna è Azzurra” che al momento la città non è assolutamente in grado di ospitare.

Da rilevare anche l’assenza del presidente del CCN che di tali disagi avrebbe dovuto farsi portatore e mediatore.

Per quanto riguarda l’Estate Sanminiatese, che l’amministrazione ha affermato voler garantire con “enormi sforzi organizzativi” è palese la mancanza di coordinamento degli interventi di ripristino dei movimenti franosi presenti ai Giardini Bucalossi e sotto il Convento di San Francesco e non si è stati nemmeno capaci di adottare soluzioni alternative di parcheggio atte a tamponare l’attuale situazione di emergenza.

L’inettitudine di questa Giunta è stata ulteriormente dimostrata dal fatto che l’assessore Greco non ha saputo dare tempi certi nemmeno per il ripristino delle frane di Via Catena e di Via Bagnoli, criticità presenti da svariati anni che l’evanescente Sindaco Giglioli non è riuscito a sanare in ormai quasi 7 anni di governo e nonostante sia anche assessore provinciale all’ambiente.

E’ emersa una assoluta mancanza di senso pratico da parte dell’Amministrazione, una visione delineata, dal momento che addirittura ci si è spinti a fare valutazioni inerenti alla prossima Mostra Mercato del Tartufo in un contesto in cui in tre mesi non si è avuta la capacità di rimuovere la terra franata sul parcheggio del Cencione .

Riteniamo che il servizio navetta previsto in occasione del Dramma Popolare e per gli spettacoli previsti in Piazza Duomo dovrebbe essere presa in considerazione almeno per tutti i fine settimana estivi soluzione che abbiamo sollecitato alla assessora Bonaccorsi competente in materia, ma senza alcuna risposta.

Forza Italia San Miniato, pertanto, conferma una volta di più il proprio giudizio negativo sull’operato di questa Amministrazione, palesemente adagiata sugli allori di una egemonia fuori dal tempo".

Forza Italia San Miniato

Notizie correlate