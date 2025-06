Fucecchio scende in strada per Gaza con la "Marcia della Resistenza"

Domani, venerdì 13 giugno, in programma a Fucecchio la Marcia della Resistenza, momento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione FucecchioéLibera e GasArti Produzioni e con la partecipazione di Emergency, per richiedere a gran voce di fermare il massacro in corso a Gaza.

La marcia partirà alle ore 18:30 dal Parco della Memoria di Massarella per arrivare al Casotto del Sordo, dove sono previsti gli interventi istituzionali, seguiti dalla performance “Genopalesticidio”, spettacolo mimico-gestuale a cura di GasArti Produzioni. Chiuderà la serata una cena frugale per raccogliere fondi da destinare ad Emergency.

Ricordiamo che dalle 17:30 alle 18:30 un bus navetta di Fucecchio Servizi sarà a disposizione per accompagnare i cittadini dal parcheggio del Casotto del Sordo al Parco della Memoria.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate