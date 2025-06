Centro trasfusionale Serristori, anticipata al 19 e 20 giugno la Giornata regionale della Donazione del Sangue

Due giornate di apertura prolungata con la possibilità di donare per tutta la mattina. Saranno promosse il 19 e 20 giugno prossimi dal centro trasfusionale dell’ospedale Serristori in occasione della Giornata regionale della Donazione del Sangue che si celebra in varie regioni d'Italia e con cadenza annuale. In Toscana quest'anno l'evento promosso dal Centro Regionale Sangue, è previsto il 21 giugno, presso il Palazzo Senza Tempo di Peccioli di Pisa ed ha come titolo "Il tempo del dono, il dono del tempo".

Presso l'ospedale Serristori nei giorni subito precedenti la giornata regionale della donazione sono state organizzate due appuntamenti un po' diversi dal solito. Per il 19 e 20 giugno prossimo gli eventi saranno il Plasma Day e il Sangue Day con gli stessi obiettivi che ispirano l’evento a livello regionale: sensibilizzare e promuovere la donazione di sangue e la cultura del dono; informare la popolazione dell'importanza della donazione stessa per la salute di tutti; celebrare la generosità dei donatori toscani che con il loro piccolo-grande dono contribuiscono al funzionamento delle strutture sanitarie.

Nella Ausl Toscana centro è possibile donare presso tutti gli ospedali dove sono presenti i Servizi Trasfusionali. Si può prenotare la donazione sia telefonando al Servizio Trasfusionale dell’ospedale di riferimento che alle Associazioni dei Donatori (e comunque è possibile donare anche per accesso diretto, presentandosi direttamente al Servizio). Per il centro trasfusionale dell’ospedale Serristori il numero è 0559508294.

La prenotazione sull’AgenDona, Agenda Regionale informatica del Centro Regionale Sangue (CRS), consente di sapere in anticipo quante donazioni e di quali gruppi sanguigni si avranno in Regione Toscana nei giorni successivi. Questo per una miglior gestione della risorsa sangue per interventi chirurgici programmati e trapianti. Ricordiamo a tutti che prima della donazione è possibile fare una leggera colazione, a base di caffè, tè, succo di frutta e biscotti secchi, evitando latte e latticini.

Dopo la donazione è consigliabile, inoltre, assumere liquidi, per reintegrare il volume del sangue o plasma donato e non effettuare attività o hobbies particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro