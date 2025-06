Giornata mondiale del donatore, l'appello di Avis Toscana: "Prima di andare al mare donate"

“Questo weekend, prima di andare al mare, ricordati di donare”. È l’appello che lancia Avis Toscana in occasione della Giornata mondiale del donatore, che ricorre sabato 14 giugno.

Il messaggio scelto da Avis nazionale per favorire la massima mobilitazione è “Dona il sangue, dona il plasma, insieme salviamo vite”. Gli obiettivi fissati sono molteplici: sensibilizzare l’opinione pubblica, evidenziare l’impatto positivo che i donatori di sangue hanno sulla salute e sul benessere degli altri, incentivare le istituzioni, ad ogni livello, ad investire nei programmi legati alla donazione di sangue e plasma.

“L’estate – dice la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze – rappresenta da sempre un periodo problematico per le donazioni. I tre mesi che ci attendono sono quelli che, fisiologicamente, fanno registrare la maggiore carenza. Ma il bisogno di sangue e di plasma non va in vacanza. Nella nostra regione, per effetto di una lunga ed efficace campagna di sensibilizzazione, la situazione resta migliore rispetto alla media italiana. Eppure, non basta. È necessario compiere un ulteriore step in termini di consapevolezza collettiva. Il weekend invita ad andare in spiaggia, ma prima di farlo è fondamentale recarsi nel centro trasfusionale più vicino. Un messaggio che vale sempre e che pesa ancora di più questo sabato. Donare è un gesto che salva la vita”.

Per informazioni sulle sedi Avis regionali e per le iniziative in programma è possibile visitare il sito avistoscana.it

Fonte: Avis Toscana - Ufficio Stampa

