Addio al Giudice di Pace, saltano udienze fissate. Dal tribunale: "Per atti urgenti rivolgersi al Comune di San Miniato"

Non sarà possibile celebrare le udienze già fissate fino a fine 2025 e inizio 2026, presso l'ufficio del Giudice di Pace di San Miniato. A riferirlo è il tribunale di Pisa, in seguito alla prima comunicazione di chiusura dell'ufficio di San Miniato dal 3 giugno "per decisione unilaterale (non concordata con il Ministero della Giustizia) dell’amministrazione comunale di San Miniato, che per legge (art 3 D.Lvo n. 156/2012) deve provvedere a dotare l’ufficio di personale amministrativo e mezzi idonei a garantirne la funzionalità; gli sforzi fatti da parte di questa presidenza fin dal 2024 e da ultimo anche da parte del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, al fine di scongiurare la chiusura di fatto dell’ufficio giudiziario, sono stati vani".

La nota, a firma della presidente e coordinatrice degli Uffici del Giudice di Pace Beatrice Dani, arriva dopo giorni di polemica tra le forze politiche di San Miniato e dei comuni limitrofi, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno, in botta e risposta con il Comune.

Dalla presidenza viene specificato che, a partire dal 3 giugno "si è interrotta bruscamente l’attività giudiziaria, non risultando possibile per i Giudici di pace assegnati all’ufficio celebrare le udienze fissate nei rispettivi ruoli e precisamente:

nel ruolo civile (titolare Dott Bongiorno) le seguenti udienze:

Giugno 24.06.25

Luglio: 08.07.25, 22.07.25

Settembre 09.09.25, 23.09.25, 30.09.25

Ottobre 07.10.25, 21.10.25, 28.10.25

Novembre 04.11.25, 18.11.25

Dicembre 02.12.25, 16.12.25,

Gennaio 26: 13.01.26, 20.01.26

Febbraio 26: 03.02.26

nel ruolo penale (titolare il Dott Ceccarini) le seguenti udienze:

Giugno 27.06.25

Luglio: 25.07.25

Settembre 26.09.25

Ottobre 24.10.25

Novembre 28.11.25

ne deriva - proseguono nella nota dal tribunale - una situazione di grave disagio per i cittadini, l’utenza, le parti e i testimoni citati, che trovano chiuso l’ufficio senza alcuna indicazione e/o informazione da parte dell’amministrazione comunale e si rivolgono al tribunale per avere informazioni, nonché per gli avvocati del Foro di Pisa e soprattutto degli altri Fori del Distretto o di altre regioni, che non sono stati raggiunti dai comunicati stampa e dalle note pubblicate da queste Presidenza sul sito del Tribunale e su canale Telegram; pertanto, al fine di ridurre al massimo il disagio creato si invitano la Procura della Repubblica e i difensori a non citare i testi per le udienze civili e penali sopra indicate ovvero a controcitare le parti/testimoni già citati.

Giungono altresì al tribunale molte lamentele dei difensori e richieste di sollecito di atti urgenti per la tutela dei crediti dei loro assistiti a causa della impossibilità di ottenere l’attestazione di cancelleria della esecutorietà dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi o la pubblicazione delle sentenze irrevocabili, emesse dal giudice; Rilevato che - come chiarito con nota ministeriale Prot 113388.U del 3.06.2025 - l’attività di cancelleria presso l’Ufficio del Giudice di San Miniato può essere svolta solo dal personale comunale, che l’amministrazione del Comune deve assegnare all’Ufficio, si invitano le parti e i difensori che sollecitano atti urgenti, dal cui ritardo derivi pregiudizio anche economico ai loro assistiti, a rivolgere le richieste all’amministrazione comunale di San Miniato, rappresentando eventuali profili di responsabilità contabile derivanti dal ritardo e chiedendo che venga assegnato del personale anche in via eccezionale per l’evasione delle pratiche urgenti. Si ricorda che l’attestazione di esecutorietà o la pubblicazione delle sentenze sono atti di non particolare complessità, che possono essere effettuate da qualsiasi unità del personale comunale con qualifica non inferiore a quella di Istruttore Amministrativo e che, comunque, il Tribunale ha sempre garantito la formazione del personale comunale a suo tempo addetto all’Ufficio".

Notizie correlate