Grande successo il sit-in per la pace a Cascina

Un sit-in per la pace molto partecipato per esprimere solidarietà con Gaza e vicinanza con le vittime civili di tutte le guerre. Davanti al palazzo pretorio, dove campeggiavano una grande bandiera della pace e una della Palestina, si sono ritrovati istituzioni, associazioni e semplici cittadini.

Presenti, per Cascina, il sindaco Betti, gli assessori e buona parte dei consiglieri comunali. Con loro c’erano i sindaci di Calci (Massimiliano Ghimenti), San Giuliano Terme (Matteo Cecchelli), l’assessore Andrea Marino di Montopoli, l’assessora regionale Alessandra Nardini e la capogruppo M5S in Regione Irene Galletti. Dopo l’intervento del sindaco Michelangelo Betti, hanno preso la parola i volontari di Emergency per invitare le istituzioni che non lo avessero ancora fatto ad aderire alla campagna “R1PUD1A”, mostrando lo striscione “Il Comune di Cascina R1PUD1A la guerra”. A chiudere è stata invece l’assessora Nardini, prima che fossero fatte risuonare canzoni per la pace e contro la guerra.

