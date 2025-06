I punti di Anna Rylichova per la nuova Use Rosa Scotti

Arriva dalla Repubblica Ceca e, per tornare in Italia dopo una parentesi di una stagione nel suo paese, ha scelto l’Use Rosa Scotti. Anna Rylichova, guardia-ala classe 1999 alta 183 cm, è una nuova giocatrice biancorossa. Una ragazza che conosce bene il nostro campionato e che ha caratteristiche tecniche che si sposano bene con la squadra che coach Alessio Cioni ha in mente.

Nata a Nymburk nella Boemia Centrale il 19 luglio 1999, Anna è cresciuta nella Loko Trutnov fino a esordire nella massima serie nazionale dove è rimasta per quattro anni. In questo periodo giovanile ha indossato la maglia della Nazionale Ceca negli Europei Under 20 nel 2019 disputati proprio nella Repubblica Ceca. L’arrivo in Italia è nel febbraio del 2022 quando la porta in A2 Civitanova Marche, ripagata con quasi 15 punti di media in 10 partite. Da lì il passaggio a Battipaglia dove gioca un’altra ottima stagione prima di passare ad Ancona. L’anno scorso la decisione di tornare nella massima categoria ceca con la maglia della Dsk Levhartice Chomutov dove ha giocato anche in Eurocup. Ed ora il ritorno in Italia per dire sì alla proposta dell’Use Rosa Scotti e di coach Alessio Cioni che in lei crede molto.

Benvenuta a Empoli, Anna.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa