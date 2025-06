Il Gruppo Scout Fucecchio 1 festeggia 75 anni di servizio alla comunità

Il Gruppo Scout Fucecchio 1 si prepara a festeggiare un traguardo straordinario: 75 anni di attività educativa e formativa al servizio dei giovani e della comunità locale.

Fondato nel 1950 da Padre Angelico Ceci, il gruppo ha accompagnato generazioni di ragazzi e ragazze nel loro percorso di crescita, trasmettendo i valori dello scautismo attraverso l'educazione all'aperto, la vita di gruppo e il servizio al prossimo, formando cittadini responsabili e consapevoli, creando una rete di solidarietà e amicizia che attraversa le generazioni.

L'invito è esteso a tutta la cittadinanza per celebrare insieme questo importante traguardo e per conoscere da vicino le attività e i valori che da 75 anni caratterizzano il Gruppo Scout Fucecchio 1.

La festa

Sabato 22 giugno la comunità di Fucecchio è invitata a partecipare ai festeggiamenti per questo importante compleanno. L'evento, organizzato dalle attuali branche e dai capi del gruppo, sarà aperto alle famiglie, ai vecchi scout e a tutti i cittadini che vorranno condividere questo momento di celebrazione.

Dalle 18 la sede del Gruppo in via Fornaci 1 sarà aperta con una mostra fotografica sulla storia del Gruppo Scout Fucecchio 1 e con un mercatino speciale di autofinanziamento per il 75°.

All’Orto dei Frati i ragazzi del Reparto coinvolgeranno i presente nei tradizionali giochi scout: Torneo di Roverino, Scalpo all'italiana, Pistolero, Lupus in Fabula. Un’occasione per conoscere i giochi preferiti dai ragazzi e testarli. Dalle 19,30 poi ci sarà la cena comunitaria.

Un po’ di storia



Dopo una prima esperienza negli anni venti, interrotta nel periodo fascista, il gruppo Fucecchio 1 è stato fondato a Fucecchio nel 1950 da Padre Angelico Ceci. Dal 1950 ad oggi il gruppo è andato evolvendosi assieme alla città di Fucecchio. Grazie allo spirito educativo e innovativo del suo fondatore, che ci ha lasciato il 3 marzo 2000, negli anni l’Associazione si è evoluta con continuità. Nel 1974 ha unito il gruppo maschile e femminile diventando AGESCI (dall’unione di ASCI e Associazione Guide Italiane AGI), con nuove sfide educative.

La sede è sempre stata la stessa: il Convento francescano della Vergine, prima dentro al chiostro, dove in pochi metri quadrati venivano disputate partite di calcio 20 contro 20 successivamente nelle stanze attuali in via delle Fornaci 1.

Il gruppo uscì per la prima volta alla processione del Corpus Domini del 1951. I ragazzi con l’uniforme erano più di cento e suscitarono un’enorme curiosità. Iniziarono da qui le prime uscite, i primi campeggi estivi ed invernali, i contatti con gli scout di altri paesi e città, i raduni per le festività di San Giorgio, le tende montate sulle colline, sulle montagne, nelle pinete.

Ad oggi sono oltre 80 gli iscritti al Gruppo Scout Fucecchio 1.

Fonte: Gruppo Scout Fucecchio 1

