"Il sorriso", i pagliacci dell'artista Lelio Rossi in mostra a Montelupo Fiorentino

L’arte unica del maestro ceramista Lelio Rossi continua a lasciare segni inconfondibili. In questi giorni è infatti allestita, alla Pasticceria Vezzosi, nel centro di Montelupo Fiorentino, una nuova, bella e coloratissima mostra del grande artista montelupino.

Un talento cristallino quello di Lelio, ceramista di fama internazionale, ma anche pittore, modellatore, artista a tutto tondo che in tanti anni (oggi ne ha 91, ben portati), ha dato prova di un genio creativo senza eguali. Alla Pasticceria Vezzosi sono radunate oltre 30 opere racchiuse sotto il significativo titolo "Il sorriso". Sono i pagliacci i protagonisti assoluti di questa rassegna che riporta al 2003 quando Lelio Rossi realizzo 26 magnifiche opere in occasione della Festa Internazionale della Ceramica. Fu un successo, uno dei tanti della sua lunga e poliedrica vita artistica.

Oggi, nella saletta a lui dedicata nella Pasticceria Vezzosi di Montelupo Fiorentino, Lelio Rossi rilancia il tema a lui caro dei clown. "Sono pagliacci bambini, con visetti dolci e teneri, dipinti con colori caldi e morbidi - scrive Paolo Pinelli nel catalogo della mostra - Sembra quasi che un Lelio non più giovane si sia rivolto ai suoi pagliacci-bambini dalle espressioni ingenue, innocenti e piene di candore ai quali voglia nascondere il lato grigio della vita e donare loro la luce del sorriso e dell’allegria. In questa ennesima carrellata di sorprese c’è - aggiunge Pinelli - una piccola serie di opere nelle quali si vede un’altra sfaccettatura del poliedrico Lelio: le figure "a sbalzo", che escono dalla scena del fondale come se recitassero sul palcoscenico di un teatro".

La mostra "Il sorriso", è visitabile fino al prossimo mese di settembre negli orari di apertura della Pasticceria Vezzosi, e definirla una delizia, ovviamente artistica, non è solo un semplice un gioco di parole.

