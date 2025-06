A fuoco la sede dell'Associazione Re.So ad Avane, danni ingenti. Ipotesi dolosa

Incendio questa notte nell'area più esterna del magazzino di Avane dell'Associazione 'Re.So Recupero Solidale', che da oltre 20 anni si occupa di recuperare prodotti alimentari ed extra alimentari per distribuirla alle famiglie in difficoltà.

L'incendio sarebbe scoppiato intorno alle ore 4 dal di fuori del magazzino all'interno della Vela 'Margherita Hack' e poi si è propagato nell'area dell'associazione causando ingenti danni. Da una prima ipotesi le fiamme potrebbero essere partite da alcuni bidoni, poi il calore avrebbe distrutto uno dei vetri del magazzino e le fiamme avrebbero raggiunto il materiale all'interno che è andato completamente distrutto. Si parla di "tonnellate di prodotti alimentari da buttar via", come ci racconta Marinella Catagni di Re.So.

L'ipotesi, da verificare, è che si tratti di incendio doloso. Il magazzino non è nuovo a piccoli episodi di vandalismo: dall'associazione fanno sapere che già in passato erano state spaccate le porte e distrutto vetri. Le porte erano state cambiate appena un mese e mezzo fa ed era stata messa la pellicola perché a luglio sarebbero dovuti iniziare i lavori per rinforzarle.

"Per quale fine fare queste cose? - si chiede Catagni - Quando uno fa una cosa del genere poi sta meglio? Se rubassero generi alimentari c’è un obiettivo ma così nemmen quello. Sembra che abbiano dato fuoco ad i nostro cassoni di Alia che erano fuori, contenenti per lo più carta e cartone, da lì il fuoco si è propagato dentro. L'incendio è partito da fuori, i cassonetti sono completamente liquefatti".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'area interessata dall'incendio, in particolare due magazzini, sono stati dichiarati inagibili; uno di questi è stato interessato dalle fiamme, l'altro dai fumi prodotti dall'incendio. Sono state poste delle paratìe per separare i locali coinvolti e renderla inaccessibile dal resto dell'ex mercato ortofrutticolo.

Questa sera sarà in programma 'La Vela Streetball 3.0': l'evento sarà possibile grazie proprio alla divisione dell'area di gioco e spettacolo da quella toccata dall'incendio. Anche le attività successive potranno essere svolte grazie a questi provvedimenti.

"Un grosso danno per la nostra associazione e per gli ultimi che da questa associazione ricevevano aiuti. L'Emporio Solidale ad esempio riceve prodotti anche da Re.So. L'incendio ci sarà da capire con certezza se è doloso o colposo, sappiamo che è partito da fuori. Ma in passato ci sono state altre volte episodi e spregi fatto a questo luogo. Dispiace che proprio ora l'associazione Re.So aveva ottenuto un finanziamento per rifare gli infissi. Molte derrate alimentari sono state perse per la mensa popolare e questa è la cosa più scandalosa. Ci sarà da lavorare e smaltire, noi ci saremo", così il vicesindaco con delega alla Protezione Civile Nedo Mennuti che si è recato sul posto oltre ai tecnici comunali. Presenti anche tanti volontari a dare un supporto per le attività.

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha commentato: "Quello avvenuto è un fatto gravissimo su cui le indagini dovranno fare chiarezza. È chiaro che il danno è ingente in una struttura concessa a un'associazione che lavora tutti i giorni per aiutare persone in difficoltà, con una rete strutturata che ci invidiano da tutta la Toscana. L'amministrazione è a disposizione dell'associazione per aiutarla in tutti i modi possibili per riprendere le attività quanto prima, un abbraccio a Marinella e a tutti i volontari di Re.So".

