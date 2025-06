La direttrice generale dell’Aoup Katia Belvedere ha scelto la sua squadra: Giuliana Fabbri direttrice sanitaria ed Enrico Volpe direttore amministrativo

A meno di un mese dal suo insediamento a Pisa come nuova direttrice generale, Katia Belvedere ha scelto i suoi due più stretti collaboratori, nel ruolo sanitario e nel ruolo amministrativo, che l’affiancheranno nella direzione aziendale in questi anni di mandato alla guida dell’Aoup.

La nuova direttrice sanitaria prescelta è Giuliana Fabbri, bolognese, 52 anni, laureata in Medicina e chirurgia all’Università Alma Mater di Bologna, dove si è successivamente specializzata in Igiene e Medicina preventiva conseguendo poi anche due master di II livello (in Epidemiologia per i servizi sanitari regionali e in Politiche sanitarie) oltre a un dottorato di ricerca in Scienze mediche generali e scienze dei servizi. Negli anni si è occupata a vario titolo dell’ottimizzazione del percorso materno-infantile, di reti ospedaliere (secondo il modello Hub & Spoke), di integrazione ospedale-territorio, di accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. E’ stata direttrice dell’unità operativa ‘Governo delle attività di specialistica ambulatoriale’ nell’Azienda Usl di Modena e direttrice del Presidio ospedaliero unico dell’Azienda Usl di Bologna, fino all’incarico di direttrice sanitaria e sub-commissaria sanitaria ad interim nella direzione strategica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Anna di Ferrara e dell’Azienda Usl di Ferrara. Negli ultimi due anni è stata anche coordinatrice dei direttori sanitari dell’area vasta Emilia Centro.

Il nuovo direttore amministrativo dell’Aoup è invece Enrico Volpe e, nel suo caso, si tratta di una riconferma avendo già affiancato Katia Belvedere nel ruolo di direttore amministrativo durante il suo mandato di direzione all’Ispro-Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Nato nel Lazio ma senese di adozione, 57 anni, laureato in Giurisprudenza a Perugia, negli anni si è occupato di budget, dinamica economico-finanziaria delle aziende ospedaliere, controllo di gestione cominciando a dirigere questo specifico settore all’Aou senese sin dal 2004 per poi diventare prima direttore amministrativo e poi direttore generale dell’ex-Estav nord-ovest, con sede a Pisa e poi direttore generale dell’ex-Asl 7 di Siena, dove è stato anche vice-commissario (a seguito della riforma di accorpamento delle aziende sanitarie toscane). E poi ancora direttore amministrativo dell’Asl Toscana Centro e dell’Aou senese, prima di approdare all’Ispro.

“Ho scelto i miei due collaboratori ovviamente non solo sulla base del loro validissimo curriculum – dichiara Katia Belvedere – ma anche per le caratteristiche peculiari che entrambi possiedono e che sono un requisito indispensabile per governare insieme quest’Azienda e portare a compimento tutti gli importanti progetti che sono in cantiere. Come ho già avuto modo di dire il giorno della conferenza stampa di presentazione, i prossimi saranno anni complessi e molto impegnativi in cui dovremo agire su più fronti, in questo rinnovato spirito di identità unitaria fra servizio sanitario nazionale e ateneo che mi piace rafforzare e che dovrà imprimersi in ognuno di noi come senso di appartenenza a un’unica squadra. Così possiamo certamente portare avanti la mission di questo ospedale ad elevata specializzazione integrato con l’Università, che è sempre stato attrattivo a livello nazionale e dovrà esserlo ancora di più, a maggior ragione con la prospettiva del completamento del Nuovo Ospedale Santa Chiara in Cisanello. Ma non dobbiamo dimenticare che questo è anche l’unico ospedale di cosiddetto I livello dell’area pisana, quindi dobbiamo continuare a lavorare in sinergia con l’azienda sanitaria territoriale in un’ottica di rete e di scambio proficuo, tenendo ben presente l’epidemiologia e i bisogni di salute di una popolazione sempre più fragile e anziana. Partendo da queste premesse, su cui baseremo il nostro lavoro dei prossimi anni, do il mio più caloroso benvenuto ai nuovi direttori non dimenticando di ringraziare Grazia Luchini e Grazia Valori per il lavoro che hanno svolto fin qui insieme a Silvia Briani”.

"Auguriamo buon lavoro alla nuova direzione aziendale - dichiara il rettore dell'Università di Pisa Riccardo Zucchi - e confidiamo che saprà valorizzare tutte le potenzialità presenti in Aoup, mettendole in grado di operare in modo sinergico e ponendo le basi per quel salto di qualità che deve accompagnare il completamento del nuovo presidio ospedaliero, su cui Regione e Università hanno investito con convinzione".

Soddisfatto il presidente della Regione Eugenio Giani della tempestività con la quale la direttrice generale Katia Belvedere è stata in grado di costituire la nuova squadra, che lui ha incontrato ieri al completo a Firenze: “Ogni avvicendamento fisiologico nella guida delle aziende sanitarie – ha detto - non può che portare benefici ed arricchimento, tanto più se gli attori di questo rinnovamento sono persone di elevata competenza e cariche di energia ed entusiasmo. Sono certo che questa nuova Direzione aziendale saprà interpretare al meglio le esigenze poste da un panorama di bisogni sanitari in continua evoluzione per un’Azienda ospedaliero-universitaria connotata da eccellenze e grandissime potenzialità come questa di Pisa, interessata fra l’altro in questi anni da un grande progetto di ampliamento su cui abbiamo investito tantissimo, in innovazione e tecnologie e che, una volta completato – grazie anche al lavoro fatto finora dalla precedente Direzione - sarà in grado di confermarsi con maggiore forza fra le più grandi realtà sanitarie a livello nazionale e internazionale”. - (edm)

Fonte: Aou Pisana - Ufficio Stampa