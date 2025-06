'La Festa del Borgo 2025': Musica, spettacoli e divertimento nel cuore di Montelupo

Il centro storico torna protagonista con “La Festa del Borgo”, una vivace due giorni di eventi in programma venerdì 14 e sabato 15 giugno. L’iniziativa è promossa dai negozianti del Centro Commerciale Naturale “Borgo degli Arlecchini”, con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino, e nasce con l’obiettivo di valorizzare le attività del centro e offrire occasioni di svago e incontro per tutta la cittadinanza.

Musica, spettacoli, laboratori per bambini e tanto divertimento animeranno le piazze e le strade del borgo, trasformando il centro in un grande spazio di festa e partecipazione. Un programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età e celebrare il tessuto commerciale locale come motore di socialità e vitalità urbana.

PROGRAMMA DI SABATO 14 GIUGNO - Piazza della Libertà – Palco Caffè Negro

17:30 – Inaugurazione ufficiale con i saluti del Sindaco e l’esecuzione dell’“Inno di Montelupo” cantato dai bambini

18:00 – Esibizione degli studenti della scuola Labella

22:00 – Italian’s Go Go: musica italiana e zucchero filato per tutti

La serata prosegue con DJ set presso Ottobit ArtLab

Fontana alla Barca – Pedana Giannelli

18:00 – “Pasticciando insieme” – laboratorio di cucina gratuito per bambini

21:30 – DJ set by Luca con una selezione musicale anni ’70-’80-’90

Piazza Salvo D’Acquisto – Spazio de I Medicei

21:30 – “Fino a qui, 15 anni di noi”, spettacolo a cura di Dance Project

