Buongiorno oggi ringrazio una nostra ascoltatrice di Radio Lady che mi ha portato alcune settimane fa delle ricette. Stamani ho proposto la Minestra di orzo e Pomodoro. Rossella utilizza i pomodori rossi bene maturi a cui toglie la buccia per insaporire la minestra. Il pomodoro è protagonista dell'estate, perchè è bello profumato, dolce, succoso, da mangiare in insalata, strusciato sul pane con poco olio, molto versateli come ortaggio perchè si utilizza per antipasti, primi, secondi o da solo.

Minestra di orzo e Pomodoro

Ingredienti

3 pomodori rossi senza buccia

2 etti di orzo perlato (sono 200 gr)

Un litro e mezzo di acqua calda

1 spicchio di aglio

2 rametti di rosmarino

Un dado da minestra

4 cucchiai di olio evo

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Tagliate i pomodori in piccoli pezzi e metteteli in una pentola, avendo rimosso la buccia (per toglierla bene sbollentate i pomodori in acqua bollente per pochi minuti), con aglio, rosmarino e l’olio, cuocete a fiamma vivace finché i pomodori non sono sfatti. Aggiungete l’acqua calda (che avete bollito in un pentolino a parte), il dado e poi l’orzo. Fate cuocere piano per almeno 45 minuti, se l’orzo si addensa troppo aggiungete acqua calda. Salate e pepate a vostro piacimento e servite la vostra minestra d’orzo calda.

Rossella

