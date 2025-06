Motocross nazionale a San Miniato

Sabato 14 e domenica 15 giugno, a San Miniato, al circuito internazionale Santa Barbara di Ponte a Egola si disputerà la terza prova del Campionato Italiano Motocross AMA, riservata ai piloti amatori delle classi Expert e Rider MX1 e MX2.

Il Challenge round Sanminiatese, terza delle quattro tappe previste dal calendario 2025, rappresenta un momento cruciale nella corsa ai titoli nazionali, che verranno assegnati a settembre sulla pista di Cremona.

Un fine settimana ad alta intensità agonistica, con in palio punti importanti per la classifica generale.

Gestito con professionalità dal Moto Club Pellicorse, il tracciato del Santa Barbara è considerato uno dei punti di riferimento del motocross nazionale: un circuito tecnico, selettivo e spettacolare, capace di esaltare le doti dei migliori piloti in gara.

La gara di motocross è valida anche per assegnare il 1° Trofeo Fiorenzo Scardigli, intitolato all'ex presidente del Moto Club Pellicorse - scomparso lo scorso 3 febbraio - per onorare il contributo di un dirigente che ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione e nella crescita di questo importante sodalizio pisano.

Lotta serrata in tutte le categorie. Nella Expert MX1, la situazione matematica è di perfetta parità con 710 punti, in testa è Marco Stella (Asiago 7C – Ktm) e subito dietro Simone Malagola (MC Rivarolese – Kawasaki), entrambi regaleranno sicuramente duelli infuocati per conquistare il comando assoluto della graduatoria.

Subito dietro si profila un’agguerrita concorrenza con Alex Masoner (RT 973 MX School – Suzuki), Jacopo Traini (Lion Montegranaro – Honda) e Luca Milani (MC Milani – Ktm) a completare la top five.

Nella MX1 Rider, comanda Luca Brunzin (Sabbiadoro – Ktm), forte di due vittorie e due secondi posti, seguito da Manuel Braschi (Valconca Fratte – Yamaha) e Federico Tomassini (Moto Tuscia Racing – Ktm). In quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente Stefano Di Cintio (Pardi Racing – Honda) e il locale Gabriele Capozzi (MC Pellicorse – Honda), pronti a inserirsi nella lotta per il podio.

Tra gli Expert MX2, è Davide Nardi (MX4Fun – Fantic) a presentarsi da leader con 720 punti, incalzato da Daniel Bartolini (MC 04 Park – Fantic, 690 punti) e Luca Gerlini (Gazza Moto – Fantic, 667 punti). Attenzione anche a Luigi Gerlini (Gazza Moto – Fantic), che al debutto ha centrato una doppia vittoria di manche. Quinta piazza per Luca Ghirelli (3C Racing – GasGas).

Nella MX2 Rider, domina Claudio Pignoli (Cerbone – Ktm) con 890 punti e tre vittorie di manche. Lo seguono Tommaso Tugnolo (Rosolina Mare – Ktm), vincitore della prima manche di Lovolo, con 740 punti, e Salvatore Esposito (Frecce Dell'Irpinia – Honda) con 670. Completano la top 5 Samuele Traficante (Pardi Racing – Honda) e Daniel Montanaro (Big River Castelmassa – Husqvarna).

Una tappa da non perdere

Il round toscano del Campionato Italiano AMA promette spettacolo puro: piloti motivati, classifiche ancora aperte e un tracciato d’eccellenza sono gli ingredienti perfetti per un weekend di grande motocross.

Il Santa Barbara di Ponte a Egola è pronto ad accendere i motori: il countdown è iniziato e lo show è garantito!

Trofeo in memoria di Fiorenzo Scardigli

La gara di motocross sarà anche l’occasione per assegnare il 1° Trofeo Fiorenzo Scardigli, istituito per rendere omaggio alla memoria dell’ex presidente del Moto Club Pellicorse, scomparso il 3 febbraio scorso.

Un riconoscimento che va oltre il risultato sportivo, dedicato a una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia del club e nel cuore di chi lo ha conosciuto. Fiorenzo Scardigli ha rappresentato per anni il punto di riferimento di un’intera comunità, contribuendo con passione, competenza e visione alla crescita del sodalizio e alla promozione del motocross sul territorio.

Il trofeo che porta il suo nome vuole essere un modo per ricordarne l’impegno instancabile e l’eredità di valori che continua a vivere nelle attività del club e nei suoi giovani piloti.

Iniziativa per le scuole

In occasione di questa importante manifestazione, il Moto Club Pellicorse, guidato dal presidente Giorgio Sardi, lancia un’iniziativa speciale dedicata alle scuole primarie e secondarie del Comune di San Miniato.

L’obiettivo è quello di avvicinare i più giovani e le loro famiglie al mondo del motocross, promuovendo i valori dello sport e offrendo agli studenti un’opportunità unica per vivere da vicino l’emozione delle gare e scoprire una disciplina tanto spettacolare quanto educativa.

Non mancare a questo fine settimana all’insegna dello sport, della passione e del divertimento: ti aspettiamo al crossodromo Santa Barbara!

Prezzi popolari per tutti gli altri che vorranno assistere a questo evento: sabato 14 giugno 5 euro e domenica 15 giugno 10 euro biglietto unico.

Fonte: Ufficio Stampa

