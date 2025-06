Finisce contro un muro con la moto, muore un 67enne a Montecatini Val di Cecina

Tragedia questa mattina sulla statale 68, in località Ponteginori, nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, dove un motociclista di 67 anni, Pietro Caruso, originario di Lari (Pisa), ha perso la vita a seguito di un incidente.

Per cause ancora da chiarire, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro un muretto a lato della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo al centauro.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno potuto soltanto constatare il decesso, dovuto a gravissime lesioni alla testa e al torace. La statale è stata chiusa temporaneamente per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, ma la viabilità è stata successivamente ripristinata.