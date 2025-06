Nasce la Bottega della Salute in collaborazione con Spi Cgil, Comune e Anci Toscana

È stata inaugurata a Montopoli, questa mattina, la prima bottega della salute Spi Cgil della provincia di Pisa. Un progetto nato dalla convenzione firmata tra Spi Cgil, Anci Toscana e Comune di Montopoli in Val d’Arno. «Con Spi Cgil e le altre sigle sindacali – ha detto la sindaca Linda Vanni dopo il taglio del nastro – abbiamo da sempre un rapporto di stima e collaborazione sui temi di interesse collettivo. Questa bottega sarà una grande opportunità, un sostegno concreto a quelle fasce della popolazione che non riescono ad accedere ai servizi digitali per età o mancanza di mezzi. Siamo felici che la bottega sia nata qui a San Romano, nella frazione di Montopoli più popolosa, e dove è presente un background migratorio importante».

Nella sede dello Spi Cgil, all’interno del circolo Arci Torre Giulia, da lunedì 23 giugno sarà possibile richiedere aiuto per accedere a diversi servizi digitali che riguardano l’ambito sanitario e non solo. Allo sportello è infatti possibile attivare la tessera sanitaria, consultare il fascicolo sanitario elettronico, l’accompagnamento e la facilitazione alla prenotazione tramite cup, ma anche l’attivazione dello spid, abbonamenti elettronici di Autolinee Toscane, supporto al portale Open Toscana e attività di front office per URP e orientamento al cittadino, supporto alla fruizione di sostegni per le fasce deboli (domande per agevolazioni ed esenzioni tariffarie, contributi affitti, bandi alloggio, etc), servizi educativi e scolastici (iscrizioni per nidi comunali, trasporto, mensa, ecc.), consegna spesa e farmaci a domicilio, accompagnamento anziani e disabili.

«Grazie alla vitalità e alla disponibilità della rete dello Spi Cgil – ha detto Hilde March delegata Anci per le botteghe della salute – molti cittadini e cittadine stanno imparando a conoscere i servizi sanitari digitali. Viviamo in un mondo in cui la facilitazione digitale ha un ruolo importantissimo e chi non riesce ad accedervi rischia di rimanere escluso. Uno strumento per abbattere le distanze anagrafiche, sociali ed economiche che l’utilizzo degli strumenti digitali può produrre».

Un servizio rivolto a tutti e tutte, senza distinzione di età né di altro genere. Universale e gratuito.

«Felici di essere qui a Montopoli – hanno detto Fabio Carmignani segretario generale provinciale Spi Cgil e Maria Borsò segretaria provinciale Spi Cigil con delega alla sanità – da tempo abbiamo portato all’attenzione delle amministrazioni della provincia la necessità di un sostegno alla digitalizzazione. Grazie alla sindaca Vanni per averci ascoltato e per essere stata così operativa tanto da permettere l’apertura di questa sede a pochi mesi dalla firma della convenzione. Ci auguriamo che questa buona pratica possa essere d’esempio anche per altri comuni.

La Bottega della Salute di Montopoli sarà aperta il lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, il mercoledì dalle 9 alle 11 e venerdì dalle 10 alle 12.

