Nuovo polo scolastico 0-6 a Fucecchio, il punto sullo stato di avanzamento dei lavori

Proseguono come da tabella di marcia i lavori di rinnovamento del nuovo polo dell’infanzia di via Foscolo, finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un costo complessivo di oltre 6 milioni di euro.

Il progetto prevede l’ampliamento del nido comunale “La gabbianella”, mentre la scuola dell’infanzia “Il grillo parlante” sarà allestita in un edificio completamente nuovo.

Entrando proprio nel dettaglio della nuova scuola, l’opera risulta attualmente a metà dell’intervento, che rispetterà il termine previsto per il prossimo 31 dicembre, mentre per il collaudo ci sarà tempo fino al 30 giugno 2026. Il progetto prevede la realizzazione di 7 aule, ciascuna con ingresso indipendente ed accesso allo spazio esterno, oltre ad una zona dormitorio, una mensa ed ampi spazi per l’accoglienza e le varie attività. La scuola sarà dotata di climatizzazione estiva ed invernale ed inserita in classe energetica A, con la presenza di impianto fotovoltaico ed isolamento a cappotto termico, rispettando dunque tutti gli standard normativi.

Passando al nido comunale, che ad oggi conta 27 posti bambino, l’ampliamento prevede la realizzazione di 2 nuove sezioni che potranno ospitare circa 40 bambini, per un totale di oltre 60 posti. Ad oggi, essendo la struttura ancora in funzione, l’intervento ha interessato la parte esterna, e si prevede anche per esso la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre. Come per la scuola dell’infanzia, il nuovo nido sarà inserito in classe energetica A e dotato di impianto di climatizzazione estiva ed invernale.

“Ringrazio tutte le ditte ed i tecnici impegnati in quest’opera fondamentale per la nostra comunità – commenta la sindaca Emma Donnini –. Si tratta di intervento che migliorerà lo standard architettonico ed energetico degli edifici presenti nel nuovo polo dell’infanzia, che sarà il primo polo dell’infanzia di Fucecchio e traccerà la strada per gli altri poli che abbiamo intenzione di realizzare, in quanto crediamo che rappresenti la formula migliore per il nostro sistema scolastico”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

