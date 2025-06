Occupy Rifondazione al circolo "Lido Bagnoli"

Il circolo di Rifondazione Comunista Empolese Valdelsa "Lido Bagnoli" domenica terrà aperta, dalle 10 alle 20, la propria sede di Empoli (via Bartoloni, 49).

Dieci ore per dare la possibilità, a chi vorrà, di confrontarsi, scambiarsi impressioni sulla Politica, da quella locale a quella internazionale. Rifondazione infatti sul territorio sostiene la lista Buongiorno Empoli, ma il partito, a tutti i livelli, è sempre presente sui temi per noi fondamentali, dal sostegno al mondo del lavoro, nelle battaglie per l'ambiente, a tutte le iniziative che contrastano guerra, riarmo e militarizzazione, per sostenere invece la necessità di invertire la rotta e aumentare la spesa per salute, istruzione e lavoro.

Fonte: Ufficio Stampa