Pinqua a Cerreto Guidi, sopralluogo del consigliere metropolitano Fratini

Il consigliere metropolitano delegato Massimo Fratini ha effettuato un sopralluogo per vedere lo stato degli interventi nel comune di Cerreto Guidi nell’ambito del Pinqua, il bando nazionale per la qualità dell’abitare, per il recupero e riqualificazione della ex scuola di Bassa per 400.000 euro e riqualificazione ed efficientamento energetico degli alloggi Erp in via Leonardo da Vinci e in via XXVI giugno. Terminati i lavori agli alloggi ERP in via XXVI giugno, proseguono senza sosta quelli in via Leonardo da Vinci, e il 21 giugno sarà inaugurato il centro polifunzionale nell’ex scuola di Bassa.

Sottolinea Massimo Fratini, Consigliere metropolitano con delega alla Pianificazione territoriale di coordinamento: “Questo intervento è uno di quello che concluderemo in anticipo di alcuni mesi rispetto ai tempi prestabiliti. Abbiamo recuperato una vecchia scuola diroccata e inaugureremo presto il nuovo centro civico. Un modo di rivitalizzare una zona periferica di Cerreto Guidi che diventerà uno dei centri di vita e attrattivi di quest’area. Un esempio davvero virtuoso degli interventi che facciamo con i finanziamenti Pinqua”.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa