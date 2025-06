Piu Certaldo avvia raccolta firme contro il degrado del centro

Una firma per dire basta ad un paese che sta morendo a causa di una viabilità inadeguata!

La Civica “Piu Certaldo” chiede all’Amministrazione di condividere con la cittadinanza le idee ed i programmi per la Viabilità e per la Sosta che saranno messi in atto dopo la riqualificazione del centro.

Abbiamo deciso di promuovere una raccolta firme per sensibilizzare l’amministrazione comunale che fino ad oggi è rimasta sorda alla lamentele dei cittadini, residenti e commercianti – Annuncia Cellini - La non gestione dei cantieri di Via Due Giugno, di Piazza Boccaccio e di Via Roma, ha di fatto reso impraticabile la viabilità e la sosta nel centro cittadino. Il semaforo posto in Via Roma, posizionato provvisoriamente per consentire lo scambio con i veicoli che provengono da Certaldo Alto, costituisce un dissuasore per l’ingresso in centro con grave pregiudizio per tutte le attività – prosegue la nota del Gruppo Civico - Non vi è ancora nessuna certezza sulle scelte che l’amministrazione intende intraprendere sulla conclusione dei cantieri, sulla viabilità e sul piano dei parcheggi, riteniamo necessario sensibilizzare la Giunta con una raccolta firme allo scopo di ribadire con forza, che le scelte vitali per l’economia del Paese vanno condivise, e non imposte! – Conclude il leader Civico -

Lista Civica Piu Certaldo

