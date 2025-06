'Piazza delle Meraviglie': i sogni dei ragazzi dai banchi di scuola al centro di Certaldo

Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 17.00, Piazza Boccaccio si trasformerà in una grande “Piazza delle Meraviglie”, grazie alle idee, ai sogni e alle proposte raccolte direttamente da ragazze e ragazzi delle scuole medie di Certaldo.

Sarà una festa collettiva e partecipata, frutto di un percorso di ascolto promosso dalla Comunità Educante di Certaldo nata nel corso degli ultimi due anni nell’ambito del progetto Viceversa: per un modello di educazione circolare, finanziato dal fondo nazionale per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Nel mese di maggio, il gruppo della Comunità Educante ha condotto una serie di laboratori nelle classi dell’Istituto Comprensivo, coinvolgendo studenti e studentesse nella progettazione di una piazza più viva, più inclusiva, più adatta ai loro desideri e bisogni. Le proposte emerse, alcune fantasiose altre subito realizzabili, hanno ispirato l’allestimento dell’evento finale.

Durante il pomeriggio del 21 sarà possibile: Costruire e sperimentare giochi, scoprire essenze e fiori, realizzare arredi urbani, praticare skate, assistere a spettacoli di break dance, rilassarsi nello spazio lettura, ascoltare musica! E ancora: uno speakers’ corner per proporre temi di discussione, uno spazio fotografico “a tema Boccaccio”, e persino un’area per osservare fenomeni astronomici… anche in pieno giorno!

L’iniziativa non sarà solo da vivere, ma anche da costruire insieme. Alcune postazioni saranno infatti co-progettate e allestite sul posto da adulti e giovani insieme, secondo la logica dell’urbanismo tattico: un approccio che punta a trasformare temporaneamente gli spazi pubblici per sperimentare nuovi usi, nuovi linguaggi e nuove relazioni tra le persone.

Una fine che è anche un inizio. Sebbene rappresenti la conclusione ufficiale del progetto Viceversa, la giornata del 21 giugno vuole essere soprattutto l’inizio di un nuovo cammino. La Comunità Educante, formata da cittadinanza, scuole, associazioni e istituzioni, continuerà infatti a lavorare per promuovere il benessere delle giovani generazioni, attivando ascolto, alleanze e azioni concrete. Il gruppo è aperto: chiunque può unirsi!

L’evento è gratuito e aperto a tutti e tutte!

Per informazioni: viceversa@laboratoripolis.it ; https://percorsiconibambini.it/viceversa/

Il Progetto Viceversa è realizzato da Associazione Polis Certaldo, Narrazioni Urbane, Comune di Certaldo, Università di Siena - DISPOC Dipartimento di Scienze Sociali Politiche e Cognitive, Associazione Spazio Ipotetico, Associazione Circo Libero Tutti e Istituto Comprensivo di Certaldo, con il patrocinio di Cesvot. Il progetto è stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Fonte: Progetto Viceversa - Ufficio Stampa