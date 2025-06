San Miniato riscopre i suoi Terzieri: cercasi partecipanti per il 56esimo Palio di San Rocco

In continuità con le edizioni più recenti e con il forte desiderio di restituire il Palio di San Rocco alla sua città, rilanciandolo oltre i confini dello Scioa, c’è il ritorno ad una tradizione sentita e partecipata: una sfida goliardica e coinvolgente tra i Terzieri storici del centro di San Miniato.

L’associazione Tra i Binari che, insieme a Comune di San Miniato, Pro Loco di San Miniato, Comitato per le Manifestazioni Popolari, Comitato Contrada Poggighisi, Movimento Shalom, associazione Moti Carbonari – Ritrovare la strada, organizza la 56esima edizione della manifestazione, sta lavorando con un gruppo di associazioni, cittadine e cittadini per la ricostituzione delle squadre dei tre Terzieri che da sempre dividono il centro storico:

Terziere di Poggighisi (Est): comprende le contrade di Poggighisi, Pancole e Sant’Andrea. Il suo territorio si estende da Piazza XX Settembre a Porta Sant’Andrea, passando per Via Bagnoli, Via Maioli, Piazza Buonaparte.

Terziere di Castelvecchio (Centro): la parte più antica della città, sede storica del potere spirituale, include le contrade La Pieve e Santo Stefano. Il suo territorio è compreso tra Via Rondoni, il poggio della Rocca, l’odierna Piazza della Repubblica (Seminario) e Via Conti.

Terziere di Forisporta (Ovest): unisce le contrade di Forisporta e Faognana. L’area copre Via A. Conti, Piazza del Popolo, Via C. Battisti fino a Via Carducci.

Ritornano quindi i giochi tradizionali come il tiro alla fune, la corsa coi sacchi, la spaccata dei cocomeri, ma anche il Gioco della padella (dal quale si staccano le monete con la bocca), e l’intramontabile Cucchiaio d’Argento, la sfida culinaria tra i migliori cuochi di zuppa toscana e chiocciole.

Il 16 agosto sarà la giornata delle competizioni: nel pomeriggio si terrà il Palio dei bambini e delle bambine e in serata il Palio degli adulti e delle adulte.

Il 15 agosto, invece, si aprirà ufficialmente la manifestazione con la presentazione delle contrade e la rivelazione del quadro “Premio ufficiale del 56° Palio”, realizzato dall’artista Luca Macchi. Per l’occasione, la sanminiatese Maresca Morelli ha creato le nuove casacche ufficiali per i partecipanti.

I tre capisquadra sono già stati individuati: Marco Magnani per il Terziere di Poggighisi, Alessio Guardini per il Terziere di Castelvecchio e Matteo Squicciarini per il Terziere di Forisporta.

“Fino alla fine degli anni '90, i giochi del Palio si disputavano proprio tra queste formazioni. Oggi vogliamo che tornino a essere le vere protagoniste - commenta Francesco Mugnari dell’associazione Tra i Binari -. Per costituire le squadre abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di partecipare ai giochi, ai preparativi e che vogliano competere nelle sfide del Palio”.

“I terzieri che quest’anno daranno vita ai giochi del Palio di San Rocco non sono solo squadre, ma custodi di identità, tradizioni e spirito di appartenenza che rendono San Miniato un luogo unico - commenta la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi -. Questo momento rappresenta molto più di una semplice preparazione a una sfida: è il simbolo di una comunità viva, coesa e profondamente legata alla propria storia. Spero che la

cittadinanza risponda in massa a questa chiamata, perché il Palio rappresenta l’identità del centro storico ed è importante riviverla dandole una nuova vita. A tutte e tutti coloro che con passione, impegno e dedizione lavorano per recuperare la memoria va il sentito ringraziamento dell’amministrazione”.

Per info e per confermare l’adesione alle squadre teatritraibinari@gmail.com e 338 5847087 (Francesco Mugnari).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate