Estate di San Martino, prorogata al 30 giugno la scadenza del contest di pittura

Ci sarà tempo fino al 30 giugno prossimo per partecipare al primo concorso di pittura organizzato dalla compagnia teatrale Four Red Roses di Castelfranco di Sotto e dalla Rete Intesa Teatro Amatoriale, in collaborazione con il Comune di San Miniato, che vede in palio la scelta dell'immagine che rappresenterà il manifesto della 28esima edizione dell'Estate di San Martino, in scena nel prossimo novembre nell'Auditorium San Martino a San Miniato. Prorogata la scadenza del contest che scadeva il 12 giugno, le cui opere dovranno avere come tema il “teatro” unitamente ai simboli culturali della città di San Miniato, come la Rocca di Federico II. Potranno partecipare artisti maggiorenni residenti nei Comuni aderenti alla Rete Intesa Teatro (Comuni di San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Palaia, Ponsacco, Pontedera, Calcinaia, Buti, Calci) e ognuno potrà concorrere con una sola opera inedita che dovrà consegnare a mano nella Biblioteca “Mario Luzi” di San Miniato (Loggiati di San Domenico, n.12, piano seminterrato, dal lunedì al venerdì 9-19 e sabato 9-13).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

