Sarà 'Uno Spettacolo d’Estate': ricco programma di eventi all’aperto, dal centro alle frazioni

Cultura, tanta musica, eventi rinnovati che cambiano pelle e si trasformano come i luoghi che li ospiteranno, spettacoli per tutti i gusti, dai bambini agli adulti, ai giovani che animeranno tutta la città – dal centro alle frazioni, passando per parchi e chiostri -, da giugno a settembre, tra conferme e novità.

Sarà “Uno spettacolo d’Estate”: il cartellone degli eventi estivi empolesi racconta un’estate da vivere appieno, all’insegna della cultura, della condivisione e della bellezza. È stato presentato questa mattina, giovedì 12 giugno 2025, nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41, dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, insieme agli assessori Matteo Bensi per la Cultura e Adolfo Bellucci per il Commercio. Lo si può trovare già ‘condensato’ in formato libretto cartaceo, distribuito nelle varie zone della città consultabile anche sul sito internet di Visit Empoli (https://www.visitempoli.it/wp-content/uploads/2025/06/spettacolo-d-estate-30mag25-DEF.pdf) e del Comune.

Tante esperienze all’aria aperta. Un centinaio di iniziative tra rassegne musicali di ogni genere per adulti e giovani, teatro, cultura, spettacoli, divertimento con le sagre e feste. Una programmazione culturale che non lascia indietro nessuno, diffusa in ogni luogo della città e nelle frazioni per rendere Empoli vivace, attrattiva, dove ognuno può scegliere dove andare, grazie a un'offerta ampia di eventi. Un viaggio accompagnato da luce nuova da percorrere, insieme, da giugno a settembre. E ci sarà spazio anche per lo shopping in notturna.

LE DICHIARAZIONI - "Abbiamo contestualizzato tante iniziative talvolta slegate, per dare una visione omogenea di quello che è il contenitore di eventi estivo - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. L'attenzione per il centro è testimoniata già da Luminaria, che sta riscuotendo un grande apprezzamento di pubblico, e dallo Zoo Luminoso, che è un'iniziativa che ha riportato al centro del dibattito il Parco Mariambini. Sul Mariambini abbiamo previsto numerose iniziative per il resto dell'estate come Parco-Scenico. Sul centro abbiamo tantissimi incontri con anche il rinnovo di una manifestazione che negli ultimi tempi aveva un format stanco, come il Luglio Empolese. Avrà una connotazione pop, culturale e legata alle arti. E poi tanti eventi nelle frazioni, dalla Musica portata in collaborazione con il Contrappunto al cinema passando per Leggenda al Parco, con nuove iniziative coraggiose per diffondere la cultura".

"Per questa grande riorganizzazione ringrazio le associazioni che hanno ben risposto all'appello dell'amministrazione per raccogliere quanti più target possibili - spiega l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi -. Serviva coraggio, inventiva, disponibilità e programmazione, penso che ci siamo riusciti. Unendo le iniziative del cartellone Uno Spettacolo d'Estate nascono anche itinerari che portano le famiglie prima a un evento in centro con anche un giro per negozi o una cena fuori. Per gli eventi nelle frazioni invece puntiamo a portare la cultura in molti luoghi della città, anche quelli che per loro natura magari non lo sarebbero".

"Il centro è la parte viva di Empoli, siamo partiti sin dal Carnevale di Mela Ridens con dare una priorità agli arredi urbani - afferma l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci -, con Luminaria siamo migliorati e tutto va a beneficio del commercio. Se vediamo il centro come un contenitore di eventi, quest'anno abbiamo messo in campo molte forze per passare una serata di svago e di divertimento nella nostra Empoli".

LE NOVITÀ - La prima grande novità per la città è già in preparazione: dal 12 al 14 settembre 2025, sarà /contè.sto/, il primo festival di storia contemporanea che interesserà vie e le piazze di Empoli con interventi e incontri per riflettere sul nostro presente attraverso la memoria del passato. Un laboratorio a cielo aperto dedicato agli ultimi due secoli, e in particolare al Novecento, portando vitalità nello studio e nel racconto della storia contemporanea. Il sindaco ha annunciato che, ad aprire il festival, sarà Francesco Guccini con un appuntamento gratuito in piazza Farinata degli Uberti venerdì 12 settembre.

Un’altra novità da segnare in agenda è “Empoli Classic”, passione e motori, dal 20 al 22 giugno 2025, con il passaggio della storica Mille miglia nel centro di Empoli. Nel fine settimana aree spettacoli, live show, street food, raduni di auto e moto. E si arriva al Parco-Scenico al Mariambini in collaborazione con Giallo Mare Minimal: il parco che si trasformerà in un naturale palcoscenico: ogni martedì un appuntamento dedicato al teatro per bambini e famiglie per far vivere anche per tutto il mese di luglio il parco del centro. Sotto gli alberi per ascoltare storie e giocare insieme: in orario alle 18, ecco il programma: Le Strologhe, con Fiabe In Cerchio (narrazione di fiabe con musica dal vivo, l’8 luglio), il 15 luglio

Giallo Mare Minimal Teatro e il Grande gioco dell’oca a cura di Rossella Parrucci, i bambini, divisi in due squadre, si fronteggeranno in un gioco dell’oca teatrale. Il 22 luglio, Officine TOK in Magiche bolle, spettacolo di bolle di sapone e truccabimbi. Ultima tappa, il 29 luglio con Clown Giulivo e Giulivo Splash Show. Giulivo lancia, tira, schizza l’acqua, coinvolgendo i bambini in una sorta di guerra di gavettoni. Ingresso gratuito.

Info e prenotazioni Giallo Mare Minimal Teatro: info@giallomare.it, 0571 81629

Il Luglio empolese nel centro storico della città, si presenterà in una veste completamente nuova, dal 1 al 25 luglio 2025, con quattro settimane a tema e ogni martedì e giovedì, in occasione delle aperture serali dei negozi, il centro si trasformerà in un grande palcoscenico con spettacoli, musica, intrattenimento e danze.

A inizio luglio, 1 e 3 luglio, l’arte figurativa arriva in centro (settimana dell’arte), 8 e 10 luglio (settimana del teatro di strada) con spettacoli per grandi e piccini; dal 17 al 17 luglio, la settimana della danza con due serate a tempio di musica e infine, dal 21 al 25 luglio, la settimana della musica con Empoli Jazz festival in centro, e l’Opera in Piazza, la “Cavalleria rusticana”.

GLI EVENTI DI ‘RICHIAMO’ - Piazza Farinata degli Uberti si conferma il palco dell’Opera in Piazza che raddoppia: due appuntamenti per la lirica in programma il 27 giugno 2025, dove i marmi policromi della facciata della Collegiata saranno le quinte de “Il Cappello di paglia di Firenze”, farsa musicale buffa di Nino Rota e venerdì 25 luglio, sarà “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni. Tratta dall’omonima novella di Giovanni Verga, è una delle opere più rappresentate e acclamate della storia del melodramma.

Dalla lirica al Beat festival con grandi protagonisti nello scenico naturale del parco di Serravalle, otto serate uniche (28, 29, 30, 31 agosto e poi 4,5,6,7 settembre 2025). Alcuni nomi: Willie Peyote, Fabri Fibra, Capo Plaza e molti altri che faranno scatenare il numeroso pubblico.

Altro festival ormai di richiamo in città, seguito dai giovani, è il Jump, sempre nella bellezza del parco di Serravalle, in programma dal 25 al 29 giugno 2025. Protagonisti: i Trimad, Azzurro con Fritz Orlowski dj, Metempsicosi, Italians a Go-Go e gli intramontabili anni ’90.

E non può mancare la 544 esima edizione del ‘Volo del Ciuco’, la rievocazione del tradizionale ‘Volo’ all’insegna di una giornata medievale.

L’Empoli Jazz Festival cambia pelle. Una settimana di musica jazz in centro con due concerti di altissimo livello nella cornice di piazza Farinata degli Uberti. Nella ‘settimana della musica’ nell’ambito del Luglio empolese, il 21 luglio, la Grande Orchestra Avion Travel (Avion Travel e Medit Orchestra diretta da Angelo Valor), ingresso € 20/18, alle 21; il 22 luglio, nel Centro storico, Il Jazz conquista il centro, performance itineranti Fantomatik Orchestra - Magicaboola Brass Band; il 23 luglio, si torna in piazza Farinata degli Uberti dove la scena sarà tutta per Parbleu – Secret Concert, ingresso € 15/12. Il 24 luglio, ancora centro storico con Il Jazz conquista il centro con performance itineranti Girlesque - Over Soul Street Band. Per informazioni: Empoli Jazz tel. 335 6164845, info@empolijazz.com

LE FRAZIONI - “Musica nelle frazioni”, già in corso dal 4 giugno 2025, rappresenta una gran bella novità del panorama estivo empolese. La rassegna a cura dell’associazione Il Contrappunto di Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli, il sostegno del Ministero della Cultura e con il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie, è a ingresso gratuito. Una rassegna pensata per andare incontro al pubblico, facendo tappa direttamente nelle frazioni. Un cartellone di dieci concerti che, settimana dopo settimana, ogni mercoledì sera alle 21.15, proporrà fino al 6 agosto 2025 occasioni per stare insieme, nel segno della cultura e della musica.

Pozzale, Fontanella, Brusciana, Ponte a Elsa, Ponzano, Santa Maria, Marcignana, Cascine, Riottoli e Villanuova, sono queste le frazioni ‘toccate’ dalla kermesse.

Non ci sarà solo la musica ma anche il cinema ad accompagnare questa calda estate nelle frazioni. Il Cinema delle Frazioni, a cura di Arci Empolese Valdelsa, punta a far vivere i giardini e i circoli Arci con pellicole di richiamo e sicuro divertimento. Il calendario toccherà le frazioni di Pozzale, Monterappoli, Pagnana, Avane, Cortenuova, Sant'Andrea, Pontorme, Cascine e la Rems di Empoli. Informazioni alla mail info@arciempolesevaldelsa.it

Per i più piccoli, un'altra novità: Leggenda al Parco. Ampliando la fortunata stagione di incontri al Parco di Serravalle a cura degli operatori della biblioteca comunale (evento che tornerà anche quest'anno), il lunedì pomeriggio sarà dedicato alle letture della biblioteca nelle frazioni come Avane, Cascine, Brusciana, Corniola e Santa Maria.

