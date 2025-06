Sebach conferma la crescita nel 2024: fatturato a 102 milioni, +2% sul 2023

Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, chiude il bilancio 2024 con numeri ancora una volta positivi e prospettive di crescita costante.

L’azienda, nel 2024, ha infatti registrato un fatturato di quasi 102 milioni di euro, pari ad un +2% rispetto al 2023. Questi numeri sono frutto di un lavoro quotidiano che porta Sebach a gestire, ogni giorno, 80mila bagni mobili e 5mila monoblocchi destinati ad oltre 100mila clienti, grazie alla collaborazione con una rete capillare di oltre 70 concessionari e 900 punti noleggio, distribuiti in tutta Italia. L’azienda ha quindi confermato, anche nel 2024, i volumi di vendita raggiunti nel triennio 2020/2022, nel corso del quale si è verificato un costante aumento annuo. Tali volumi sono dovuti in particolar modo al consolidamento dell’azienda di Certaldo nel mercato delle costruzioni edili e alla ripresa delle prestazioni di servizi richiesti in occasione di eventi e manifestazioni varie, ricalcando i numeri pre Covid.

Ma Sebach non coincide più solo con cantieri edili o eventi di grande portata, che restano comunque centrali nel business aziendale, ma da qualche anno punta strategicamente ad altri settori offrendo soluzioni variegate che vanno da box e monoblocchi sanitari a prodotti esclusivi per il settore degli eventi nel mondo del lusso.

Luigi Pupo, Amministratore Delegato di Sebach, commenta: “In un anno segnato da cambiamenti importanti nel contesto economico, instabilità dei mercati e sfide globali senza precedenti, siamo orgogliosi di aver raggiunto questo ottimo risultato nel 2024: la nostra azienda ha registrato performance eccellenti, consolidando la propria posizione e aprendo nuove prospettive di crescita. Raggiungere questi numeri per noi è davvero una grande soddisfazione. Vuol dire che le strategie aziendali che stiamo portando avanti, cercando di differenziare la proposta, sono recepite correttamente dal mercato ed apprezzate anche dal cliente. Questi risultati non sono frutto del caso, ma della determinazione, dell’attenzione al cliente e della resilienza che tutti noi abbiamo dimostrato. Ci siamo rapidamente adattati, anche grazie all’importante contributo della nostra rete di concessionari, investendo con lungimiranza e mantenendo al centro i nostri valori fondamentali: qualità, fiducia e sostenibilità. Il nostro obiettivo rimane quello di confermare una crescita organica e sostenibile da consolidare nel corso degli anni, continuando ad attestarci come leader del mercato”.

