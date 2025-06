Variazione bilancio da 13 milioni: ciclopista, Teatro, manutenzioni, Urp diffuso, nuova sede municipale

È stata approvata nel Consiglio comunale di mercoledì 11 giugno 2025 la variazione di bilancio della giunta empolese guidata dal sindaco Alessio Mantellassi. Una 'manovra' di metà anno consistente: si tratta infatti di oltre 13 milioni di euro di interventi, 11 dei quali legati agli investimenti. Una manovra di pieno rilievo dove vengono finanziati provvedimenti già annunciati, novità e obiettivi legati al programma di mandato.

Così il sindaco Mantellassi, che ha la delega al Bilancio, ha commentato la manovra: "È un intervento consistente che risponde a tantissime richieste della cittadinanza, guardando al futuro con fiducia e seguendo i punti per i quali è avvenuta la mia elezione a sindaco quasi un anno fa. Con questa manovra, come quella del 29 luglio dello scorso anno, teniamo conto degli impegni presi, della cura della città dal centro alle frazioni, dei servizi e delle infrastrutture".

L'ELENCO DI ALCUNI INTERVENTI - "All'interno della manovra - spiega ancora il sindaco Mantellassi - troviamo quasi 1,8 milioni per la riqualificazione delle palestre delle medie Busoni e Vanghetti con fondi Pnrr, oltre 2,5 milioni per i 12 alloggi Erp in Carraia con i contributi della Regione Toscana, i 2 milioni di euro per la sistemazione esterna del palazzo delle Esposizioni e della sala principale del futuro Teatro il Ferruccio che arrivano anch'essi dalla Regione in co-finanziamento, l'aumento degli investimenti per il rifacimento di piazza Matteotti per 448mila euro, quasi 600mila euro di manutenzione strade di cui un terzo per quelle del Terrafino. Sulle frazioni interveniamo con l'intervento per la ciclopista verso Pozzale-Casenuove, due nuovi fontanelli in piazza Matteotti e a Cortenuova, il rifacimento di tre aree gioco per 180mila euro, 150mila euro per l'avvio delle tre nuove sedi di Urp diffuso, 370mila euro per la videosorveglianza. Sugli immobili, nella manovra troviamo i fondi per la nuova sede della polizia municipale in piazza Don Minzoni, altri interventi per il nuovo nido di Cortenuova, il rifacimento del cimitero di Fontanella".

"Insomma, applichiamo la nostra visione di Empoli con serietà e competenza a molti interventi puntuali su tutto il territorio", ha concluso il primo cittadino.

La manovra è stata approvata con i voti favorevoli dei gruppi Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Alleanza Verdi e Sinistra, contrari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa