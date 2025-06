Vernio regala un libro a ogni neonato o neonata del 2024

Anche quest’anno il Comune di Vernio ha dato il benvenuto ai nuovi nati con un gesto simbolico ma ricco di significato: un libro di filastrocche per iniziare il cammino della lettura sin dai primi anni di vita. Sono 32 i bambini nati nel 2024 e per tutti loro l’amministrazione comunale ha voluto donare “Cocche balocche filastrocche”, una colorata raccolta di versi e rime, scritta da Massimiliano Maiucchi, Massimo Montanari, Olivia Cauzzo, con le illustrazioni di Pappacena e pubblicata da Edizioni Gribaudo.

Il libro, una selezione di filastrocche pensate per accompagnare le prime esperienze del bambino, dal mangiare al sognare, è stato consegnato in occasione della festa di San Giuseppe, all’interno di una cerimonia simbolica che ogni anno unisce famiglie e istituzioni nel segno della cultura e della comunità. L'iniziativa è organizzata nell'ambito della Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati, che cade il primo giorno di primavera.

«Vogliamo che ogni bambina e ogni bambino che nasce nel nostro territorio si senta accolto non solo con affetto, ma anche con un invito speciale: quello a crescere tra le parole, le immagini, la fantasia – afferma l'assessora al Sociale e alla Gentilezza Antonella Ciolini –. La lettura fin dai primi mesi è un’opportunità preziosa di relazione, scoperta e crescita. Il nostro è un gesto semplice ma profondo, che parla di attenzione e di futuro».

Il dono del libro rappresenta un primo passo per coltivare l’amore per le storie e per il linguaggio. Il volume “Cocche balocche filastrocche” raccoglie versi come "Il riccio puntaspilli", "Il maglione parlante", "Il lenzuolo mongolfiera", che accompagnano la quotidianità dei più piccoli con allegria e immaginazione.

Le famiglie residenti a Vernio con bambini nati nel 2024 che non hanno potuto partecipare alla cerimonia possono ritirare il libro di benvenuto nella sede del Comune a San Quirico (primo piano), negli orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14, martedì e giovedì fino alle 18.

