Versilia violenta, due aggressioni in poche ore a Viareggio

La tensione cresce a Viareggio, dove si sono verificati due episodi di violenza nel giro di poche ore. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella serata di ieri nei pressi della pineta della Bufalina, a Torre del Lago. Qui, un uomo di circa 40 anni, residente nella zona, sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone di origine nordafricana.

Secondo le prime ricostruzioni, il tutto sarebbe nato da un litigio, scoppiato per ragioni ancora poco chiare. In pochi istanti la situazione sarebbe degenerata, trasformandosi in un’aggressione vera e propria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza, che ha accompagnato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per accertamenti.

Ma non si tratta dell’unico episodio violento della giornata. Sempre ieri, nel centro di Viareggio, un uomo di 50 anni di nazionalità marocchina è stato colpito al volto con una bottiglia. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Due aggressioni in un solo giorno che riaccendono l’allarme sulla sicurezza nella città versiliese. Le indagini sono in corso per fare piena luce su entrambe le vicende e identificare gli autori dei fatti.

