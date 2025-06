21esima edizione col botto per 11Lune a Peccioli: un’estate di musica, teatro e ospiti d’eccezione

Un cartellone ricco di ospiti eccezionali tra musica, teatro e cultura: in poche parole, 11Lune. Il festival di Peccioli, giunto alla sua ventunesima edizione, ha ospitato negli anni 237 spettacoli con quasi 270mila spettatori. L’edizione 2025 si svolgerà dal 2 al 31 luglio.

La presentazione ufficiale si è tenuta oggi, 13 giugno 2025, al Palazzo Senza Tempo alla presenza del sindaco Renzo Macelloni, di Carlo Calabretta (Fondazione Teatro della Toscana), Sandro Giacomelli (Live Emotion Group), Giovanni Volpi (giuria del Premio Vero), Simone Valeri (Accademia musicale di Peccioli), Walter Sardonini (responsabile immagine Fondazione Teatro della Toscana) e Elisa Piludu (collaboratrice del sito archeologico di Colle Mustarola a Ghizzano).

Tanti i protagonisti dell’edizione 2025: Stefano Massini, Anna Foglietta, Paolo Jannacci, Vasco Brondi, Edoardo Leo, Enrico Brignano, Umberto Tozzi, Paolo Hendel, i Waterboys, Marco Bonini, solo per citarne alcuni. Artisti di grande fama che testimoniano la crescita del festival, frutto del lavoro della Fondazione Peccioliper, che in questi 21 anni ha saputo raccogliere sfide sempre nuove, portando divertimento e cultura al territorio.

“Il festival è diventato una proposta culturale sempre più competitiva - ha affermato il sindaco Renzo Macelloni –. Siamo riusciti a spaziare dal canto all’intrattenimento. Siamo diventati competitivi anche rispetto a proposte culturali più grandi di noi”. Il coinvolgimento della cittadinanza è un punto di forza: “I cittadini sono parte attiva - ha aggiunto il sindaco -. La loro partecipazione genera un processo virtuoso che si riflette anche sul piano turistico”.

“La sfida di ogni edizione è capire cosa raccontare, ma soprattutto come continuare a emozionare - ha spiegato Sandro Giacomelli, coordinatore dell’evento -. Se un tempo faticavamo a trovare ospiti, oggi ci troviamo a doverne selezionare tra tantissime richieste”.

Durante la mattinata è stato presentato anche uno degli artisti in programma: il drammaturgo Michele Santeramo, autore di De Bergerac, lo spettacolo che aprirà il festival all’Anfiteatro Fonte Mazzola il 2 luglio. “Cercherà di rimettere lo spettatore al centro - ha spiegato -. È una storia d’amore che vuole far riaffiorare l’espressione che si aveva la prima volta che ci si è innamorati”. In scena, insieme a Santeramo, Anna Foglietta, Edoardo Leo e Marco Bonini.

11Lune non è solo spettacolo: torna anche il Premio Vero, ideato dalla Fondazione Peccioliper in collaborazione con Il Post, che valorizza i migliori libri di saggistica dell’anno (giornalistici, divulgativi, biografici). “Il premio riguarda il mondo della non-fiction - ha spiegato Giovanni Volpi, membro della giuria -. Premia i libri che affrontano con profondità i temi complessi del nostro tempo”.

La giuria è composta da cinque membri, tra cui Marino Sinibaldi, e i 16 titoli selezionati verranno votati da 20 librerie indipendenti italiane. I quattro finalisti si esibiranno sul palco di 11Lune, dove verrà decretato il vincitore. La semifinale si svolgerà il 9 luglio alla Biblioteca Comunale di Peccioli.

Il festival è anche storia e archeologia con l’appuntamento Le Notti dell’archeologia del 17 e 18 luglio, che prevede una visita immersiva al sito di Colle Mustarola grazie a nuove tecnologie multimediali e realtà virtuale. “I visitatori indosseranno visori che mostreranno una ricostruzione del sito - ha raccontato Elisa Piludu -. Sarà possibile anche incontrare personaggi storici che racconteranno la storia della chiesa di Santa Mustiola”. Ad accompagnare la visita ci sarà la musica dell’Accademia Musicale Alta Valdera. “Un’unione tra visivo e uditivo”, ha commentato Simone Valeri.

Per il quarto anno consecutivo il manifesto dell’evento è stato curato da Walter Sardonini, mentre per il terzo anno consecutivo il bar dell’Anfiteatro sarà gestito dal Black Silk di Tristano Baldanzi e dal Bar La Terrazza di Alessandro Chiarei, con apertura il 19 giugno.

Programma completo 11Lune 2025

2 luglio – De Bergerac di Michele Santeramo, con Edoardo Leo, Anna Foglietta e Marco Bonini

4 luglio – Concerto dei Waterboys e incontro “Chiedeteci tutto” con Sofri e Costa (Il Post)

5 luglio – Concerto di Vasco Brondi; incontri e rassegna stampa con i giornalisti de Il Post

7-13 luglio – Workshop di giornalismo a cura de Il Post (7ª edizione)

8 luglio – Enrico Brignano in Bello di mamma!

9 luglio – Semifinale del Premio Vero alla Biblioteca di Peccioli

12 luglio – Ayura Roots of Sound a Legoli: musica elettronica e arti performative

17-18 luglio – Le Notti dell’Archeologia a Colle Mustarola, con visite immersive e musica dal vivo

21 luglio – Tappa del tour d’addio di Umberto Tozzi: L’ultima Notte Rosa

23 luglio – Paolo Hendel interpreta Il contrabbasso di Süskind con I Solisti Veneti

A concludere – Spettacolo di chiusura: Stefano Massini e Paolo Jannacci in L’officina delle storie

Niccolò Banchi

