Art de la Danse in festa per i suoi 40 anni al Teatro Verdi di Firenze

Il teatro ottocentesco più grande di Firenze, il Teatro Verdi (che ospita regolarmente i più grandi artisti), è stato invaso da duecento ballerini e da un pubblico di oltre mille persone.

Questo è stato ieri l’inizio ufficiale dell’anno del quarantesimo dell’Art de la Danse diretta da Palmyra Piscopo, che ha sede a Empoli (Via Verdi 36).

La scuola offre attività di scuola di balletto classico, danza di carattere, danza contemporanea, modern-jazz, repertorio, passo a due, hip hop, breakdance, pilates, danza orientale, flamenco, trucco di scena, anatomia applicata alla danza, storia della danza e della musica. Gli allievi hanno frequentato vari stages in Italia con maestri di fama internazionale, hanno vinto vari concorsi nazionali classificandosi nei primi posti, e partecipato anche a trasmissioni televisive.

Dal 1994 l’associazione partecipa con concerti e concerti con danza a eventi organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze.

E proprio a Firenze si è svolta la festa dei 40 anni. Hanno onorato la scuola in occasione di questo anniversario, il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, salito anche sul palco per un saluto ufficiale, e l’Assessore alla Cultura Matteo Bensi, che l'associazione ringrazia "per l’attenzione che non ci hanno fatto mancare nel tempo".

"Emozioni, applausi, tutto è avvenuto regolarmente - spiegano da l'Art de la Danse - : il meccanismo dell’evento, preparato in lunghi mesi, è diventato spettacolo,... e che spettacolo, culminato con i fuochi d’artificio finali. Quarant’anni portati alla grande!!"

Fonte: Ufficio Stampa

