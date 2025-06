“Bici in Comune” in Palazzo Vecchio, la mobilità ciclistica cambia le città

Sono sedici i Comuni toscani vincitori dell’avviso “Bici in Comune” per lo sviluppo della mobilità ciclistica, iniziativa promossa dal ministero per lo Sport con il supporto di Anci e di Sport e Salute, che stamani ha visto il suo primo evento nazionale in Palazzo Vecchio a Firenze. Nel Salone dei Cinquecento sono state presentate le esperienze e le iniziative delle amministrazioni comunali per promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile, per migliorare la qualità della vita delle città e per incentivare stili di vita sani e attivi. “Bici in Comune” ha visto una grande risposta: sono circa 500 i Comuni italiani che hanno visto no finanziate iniziative per la promozione della mobilità ciclistica. oltre a progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili, così come azioni per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole.

In Toscana, i sedici comuni capofila i cui progetti sono risultati idonei sono Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Casole d’Elsa, Chiusi della Verna, Civitella Paganico, Fiorenzuola, Lajatico, Monterotondo Marittimo, Montescudaio, Pieve Fosciana, Riparbella, San Quirico d’Orcia, Sorano, Terricciola. “Questo progetto per noi è strategico, perchè l’uso della bicicletta può cambiare il volto delle città, e su questo è necessario investire – ha detto il direttore di Anci Toscana Simone Gheri – Mi auguro che anche gli altri Comuni toscani che hanno presentati i loro progetti, ma sono rimasti per ora esclusi, possano presto rientrare in graduatoria grazie e nuovi finanziamenti”.

All’evento di stamani hanno partecipato il vicepresidente di Anci con delega allo Sport Roberto Pella, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente della Regione Eugenio Giani, il direttore “Sport nei Territori” di Sport e Salute Lorenzo Marzoli, il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra; i lavori sono stati moderati dal vicedirettore di Raisport Alessandro Fabretti.

Fonte: Ufficio Stampa