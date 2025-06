Cesare Cremonini sarà in concerto a Firenze nel 2026

A pochi giorni dalla partenza di un tour di tredici stadi sold out da mesi, sono stati annunciati quattro nuovi grandi eventi live per la prossima estate. Cremonini infatti tornerà sul palco anche nel 2026 nelle location più iconiche della musica live in Italia: si esibirà per la prima volta al Circo Massimo di Roma il 6 giugno, suonerà all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano il 10 giugno, per tornare all’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari il 13 giugno, e infine alla Visarno Arena di Firenze il 17 giugno.

Un percorso, quello di Cremonini, che lo attesta come uno degli artisti di maggiore riferimento nel mondo del live: eclettico e carismatico, capace di costruire spettacoli sempre diversi e innovativi, si conferma tra i più grandi performer italiani. Grazie all’indiscutibile valore artistico guadagnato con coerenza e credibilità in venticinque anni di carriera, arriva oggi a portare la sua musica nei luoghi più simbolici e significativi dei grandi concerti live in Italia, in quattro eventi imperdibili che segnano un passo importantissimo per la carriera dell’artista bolognese.

I biglietti per le date del CREMONINI LIVE26 saranno disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 10:00 di martedì 17 giugno su www.priceless.com/music. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11:00 di giovedì 19 giugno su www.livenation.it/cremonini.

Notizie correlate